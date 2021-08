Xiaomi stopt met merknaam ‘Mi’ voor smartphones en andere producten

De woordvoerder van Xiaomi heeft gezegd dat het bedrijf gaat stoppen met de merknaam ‘Mi’ tegenover XDA-Developers. Voortaan moeten de smartphones van het merk, zoals de later dit jaar verwachte Xiaomi Mi 12-serie, gewoon als Xiaomi 12 uitgebracht gaan worden. Onlangs werd de nieuwe Xiaomi Mix 4 (zie foto) al uitgebracht zonder de merknaam Mi ertussen. Overigens geldt dit niet alleen voor smartphones, ook andere apparaten binnen smarthome en lifestyle van het bedrijf zullen voortaan zonder deze merknaam op de markt gebracht worden. Denk bijvoorbeeld aan de Smart Projectors, slimme televisies of de slimme wekkers van het bedrijf. Voorlopig lijken er geen wijzigingen doorgevoerd gaan worden voor de midrange Redmi-serie en de budget Poco-serie. Daar zullen de merknamen Redmi en Poco voorlopig gewoon blijven.

Xiaomi de Europese koploper

Het bedrijf is sinds juni koploper als het gaat om smartphones in Europa en ook in de rest van de wereld gaat het Xiaomi voor de wind. Het marktaandeel in Europa is 25.3 procent tegenover 24 procent van Samsung, dat nummer twee is op de lijst. Dit bleek uit de kwartaalcijfers van het tweede kwartaal van 2021. De verwachting is dat Xiaomi wereldwijd koploper is in het derde kwartaal van 2021. Internationaal gezien wordt de merknaam Mi gebruikt, terwijl toestellen in thuisland China altijd al zonder deze merknaam uitgebracht werden. Xiaomi wil dat nu internationaal gelijk gaan stellen.