Xiaomi is Samsung voorbij qua aantal verscheepte smartphones in Europa

Nog geen maand geleden bleek uit de wereldwijde kwartaalcijfers dat Apple de tweede plek achter Samsung was kwijtgeraakt aan Xiaomi. De Chinese fabrikant groeit sterk en dat lijkt voorlopig nog niet voorbij. Uit onderzoek van Strategy Analytics blijkt dat Samsung niet langer de grootste is in Europa in het tweede kwartaal van 2021. Xiaomi heeft het stokje overgenomen.

Xiaomi en Samsung

Het marktaandeel van Xiaomi in Europa is 25,3 procent tegenover 24 procent van Samsung. Dat komt neer op 12,7 miljoen verscheepte exemplaren van Xiaomi en 12 miljoen verscheepte exemplaren van Samsung. Xiaomi maakt een groei van 67,1 procent door ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Samsung juist een daling van 7 procent.

Apple, Oppo en Realme

Apple staat op plek 3 met 19,2 procent marktaandeel (9,6 miljoen verscheepte exemplaren) en een groei van 15,7 procent. Oppo staat op plek 4 met 2,8 miljoen verscheepte exemplaren en een marktaandeel van 5,6 procent. Toch laat Oppo met 180% groei een goed resultaat zien ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Realme heeft de vijfde plek overgenomen met 1,9 miljoen verscheepte exemplaren en een martktaandeel van 3,8 procent. De groei is echter indrukwekkend. Deze bedraagt namelijk 1800 procent.

Overige merken

De overige merken hebben een marktaandeel van 22,2 procent. Hier vind je merken als Nokia en Sony terug met 11,1 miljoen verscheepte exemplaren. Het betekent een daling van 20,1 procent.

Volgens Boris Metodiev van Strategy Analytics heeft Europa een goed kwartaal gehad dankzij het herstel van Covid-19. De groei van Xiaomi komt voornamelijk door het succes in Rusland, Oekraïne, Italië en Spanje. Wereldwijd lijkt Samsung nog de grootste, maar Xiaomi zit de Zuid-Koreaanse fabrikant op de hielen.