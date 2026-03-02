Xiaomi onthult Xiaomi 17 Series

Xiaomi heeft de volgende generatie Xiaomi 17 Series onthuld, waarmee het bedrijf haar nieuwste mobiele technologie laat zien. Door een samenwerking met Leica zetten de Xiaomi 17 en Xiaomi 17 Ultra een nieuwe standaard voor mobiele fotografie. Gebouwd op Leica UltraPure-lensbehandeling en -configuratie levert de Xiaomi 17 Series betrouwbare prestaties onder uiteenlopende lichtomstandigheden, waarbij details behouden blijven in zowel heldere als situaties met weinig licht.

Xiaomi 17

De Xiaomi 17 is een vrij compacte smartphone met een 6.3 inch scherm (2656×1220 resolutie). Een Snapdragon 8 Elite Gen 5 processor zorgt voor rekenkracht, bijgestaan door 12GB werkgeheugen en 256GB UFS 4.1 opslag.

Het camerasysteem bestaat uit een 50MP primaire camera, een 50MP Ultrawide camera, een 50MP Telefoto camera en een 50 MP selfiecamera. De accu heeft een capaciteit van 6330mAh en kan bedraad laden met 100W en draadloos met 50W.

Xiaomi 17 Ultra

De Xiaomi 17 Ultra is een grotere smartphone met een 6.9 inch scherm (2608×1200 resolutie). Een Snapdragon 8 Elite Gen 5 processor zorgt voor rekenkracht, bijgestaan door 16GB werkgeheugen en 512GB UFS 4.1 opslag.

Het camerasysteem bestaat uit een 50MP primaire camera, een 50MP Ultrawide camera, een 200MP Telefoto camera en een 50 MP selfiecamera. De accu heeft een capaciteit van 6000mAh en kan bedraad laden met 90W en draadloos met 50W.

Prijzen en beschikbaarheid

Xiaomi 17 is verkrijgbaar in 4 kleuren: zwart, Venture Green, Alpine Pink en Ice Blue, met 256 GB en 512 GB opslag. De adviesprijzen beginnen bij €999,90.

Xiaomi 17 Ultra is verkrijgbaar in 3 kleuren: zwart, wit en Starlit Green, met 512 GB en 1 TB opslag. De adviesprijzen beginnen bij €1499.90.

Beide modellen worden geleverd met Android 16 (HyperOS 3) en krijgen jaar Android-updates en 6 jaar beveiligingsupdates.