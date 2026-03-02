Nieuws Mobile Smartphones

Xiaomi onthult Xiaomi 17 Series

02 maart 2026 1 Minuut 0 Reacties
xiaomi_header

Samenwerking met Leica zorgt voor een nieuwe stap op het gebied van beeldtechnologie voor de 17 en 17 Ultra.

Xiaomi 17 Ultra Xiaomi Xiaomi 17 Leica

Xiaomi heeft de volgende generatie Xiaomi 17 Series onthuld, waarmee het bedrijf haar nieuwste mobiele technologie laat zien. Door een samenwerking met Leica zetten de Xiaomi 17 en Xiaomi 17 Ultra een nieuwe standaard voor mobiele fotografie. Gebouwd op Leica UltraPure-lensbehandeling en -configuratie levert de Xiaomi 17 Series betrouwbare prestaties onder uiteenlopende lichtomstandigheden, waarbij details behouden blijven in zowel heldere als situaties met weinig licht.

Xiaomi 17

De Xiaomi 17 is een vrij compacte smartphone met een 6.3 inch scherm (2656×1220 resolutie).  Een Snapdragon 8 Elite Gen 5 processor zorgt voor rekenkracht, bijgestaan door 12GB werkgeheugen en 256GB UFS 4.1 opslag.
Het camerasysteem bestaat uit een 50MP primaire camera, een 50MP Ultrawide camera, een 50MP Telefoto camera en een 50 MP selfiecamera. De accu heeft een capaciteit van 6330mAh en kan bedraad laden met 100W en draadloos met 50W.

Xiaomi 17 Ultra

De Xiaomi 17 Ultra is een grotere smartphone met een 6.9 inch scherm (2608×1200 resolutie).  Een Snapdragon 8 Elite Gen 5 processor zorgt voor rekenkracht, bijgestaan door 16GB werkgeheugen en 512GB UFS 4.1 opslag.
Het camerasysteem bestaat uit een 50MP primaire camera, een 50MP Ultrawide camera, een 200MP Telefoto camera en een 50 MP selfiecamera. De accu heeft een capaciteit van 6000mAh en kan bedraad laden met 90W en draadloos met 50W.

Prijzen en beschikbaarheid

Xiaomi 17 is verkrijgbaar in 4 kleuren: zwart, Venture Green, Alpine Pink en Ice Blue, met 256 GB en 512 GB opslag. De adviesprijzen beginnen bij €999,90.
Xiaomi 17 Ultra is verkrijgbaar in 3 kleuren: zwart, wit en Starlit Green, met 512 GB en 1 TB opslag. De adviesprijzen beginnen bij €1499.90.
Beide modellen worden geleverd met Android 16 (HyperOS 3) en krijgen jaar Android-updates en 6 jaar beveiligingsupdates.

 

 

Reacties (0)

Lees meer

crypto Entertainment
Gesponsord Entertainment 01 januari 2026

XRP-, ETH- en BNB-mining: DL Mining en verdien $1000 per dag – slimmer, efficiënter en met een groter winstpotentieel in 2026 (ADV)

01 januari 2026
Panasonic_HC-X1600_1 Create
Digital Movie Nieuws Create 03 september 2025

Revival van Panasonic 4K Pro(-sumer) camcorders – Panasonic HC-X1200, HC-X1600, HC-X2100, AG-CX20 en AG-CX370

03 september 2025
Spotify lossless Audio
Nieuws Audio Streamingdiensten 11 september 2025

Spotify Premium heeft eindelijk lossless streaming

11 september 2025
Piega Coax 411 Audio
Reviews Audio Luidsprekers 13 september 2025

Review: Piega Coax 411 – Elegante speakers met veel serieux

13 september 2025
Sonos Amp Multi Audio
Nieuws Audio Receivers en versterkers 28 januari 2026

Sonos kondigt Amp Multi aan voor uitgebreide multiroom-installaties

28 januari 2026
Nextenergy
ADV
Gesponsord Smarthome Energie 01 februari 2026

Verschil tussen plug-in batterij en thuisbatterij: hoe slim gebruiken met dynamische energie (ADV)

01 februari 2026
a thousand blows Entertainment
Tips en advies Entertainment Films en series 09 januari 2026

Streamingtips #2 – His & Hers, The Pitt, Winter Vol Liefde en meer

09 januari 2026
Samsung-QE65S95F-lifestyle
ADV
Gesponsord 21 november 2025

Heel veel korting bij Samsung tijdens Black Friday (ADV)

21 november 2025