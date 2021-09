Xiaomi Pad 5 komt naar de Benelux: tablet van 11-inch met Smart Pen

De Xiaomi Pad 5 is een tablet van 11-inch in een WQHD+-resolutie. Dat betekent een resolutie van 2.560 bij 1.600 pixels. Het display ondersteunt ook een verversingssnelheid van maximaal 120Hz. Zo kun je vloeiender scrollen en navigeren en wordt het beeld per seconde 120 keer ververst. Ook wordt Dolby Vision ondersteund.

Aan boord vinden we de Qualcomm Snapdragon 860-processor met 6 GB werkgeheugen en 128 GB of 256 GB opslaggeheugen. Achterop de tablet vinden een hoofdcamera van dertien megapixel en voorop een selfiecamera van acht megapixel. De Xiaomi Pad 5 heeft een batterij van 8.720 mAh. Opladen kan met 22,5W en de oplader wordt uiteraard meegeleverd.

De Xiaomi Pad 5 komt met quad speakers aan boord met Dolby Atmos voor een ruimtelijk geluid. Samen met de hoge resolutie moet je straks perfect naar je favoriete streamingdiensten kijken op dit model. De tablet ondersteunt tevens de Xiaomi Smart Pen. Deze stylus kun je overigens magnetisch aan de zijkant van de tablet bevestigen. De Xiaomi Smart Pen wordt meegeleverd met deze tablet. Je kunt ontgrendelen met Face Unlock.

Advertentie

Xiaomi Pad 5 – Prijs en beschikbaarheid

De Xiaomi Pad 5 komt op 23 september naar de Benelux toe. De variant met 6 GB werkgeheugen en 128 GB opslaggeheugen gaat 349 euro kosten. De versie met 6 GB + 256 GB kost 399 euro. Je kunt kiezen uit de kleuren Cosmic Gray en Pearl White.

Lees meer over Xiaomi.