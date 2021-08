WhatsApp voor de iPad en Androidtablets komt eraan

Eerder bevestigde Facebook-ceo Mark Zuckerberg al dat WhatsApp naar de iPad zou komen. Maar nu heeft de website WABetaInfo meer bewijs gevonden, waardoor de release mogelijk niet lang meer op zich laat wachten.

De populaire berichtendienst werkt aan ondersteuning voor meerdere apparaten. Daardoor kun je WhatsApp op je smartphone en vier andere, gekoppelde apparaten gebruiken — tegelijkertijd (net zoals bijvoorbeeld Telegram). Naast tablets met iPadOS, kunnen ook tablets met Android rekenen op de ondersteuning. Het nut van ondersteuning voor meerdere apparaten is dat je niet je telefoon als koppeling hoeft te gebruiken (zoals je dat doet met WhatsApp Web).

Dat betekent dus dat je de communicatiedienst kunt blijven gebruiken wanneer je telefoon uitstaat, om wat voor reden dan ook. De app die beschikbaar zal zijn voor tablets, wordt een native app, zoals dat genoemd wordt. De apps worden dan speciaal voor het platform gemaakt en geoptimaliseerd. Wanneer de apps voor iPads en Androidtablets gelanceerd worden, is niet bekend. Maar dat gaat dus in de toekomst een keer gebeuren.

De redactie van WABetaInfo heeft de informatie via Twitter naar buiten gebracht.

NEWS: WhatsApp is finally working on multi-device 2.0, and you can use iPad as new linked device ☄️

Android tablets are also planned to support multi-device on WhatsApp for Android!

It’s under development and it will be released in a future update. Follow me to discover more 💚 pic.twitter.com/rND4xQfBDj

— WABetaInfo (@WABetaInfo) August 20, 2021