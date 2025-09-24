Nieuws Mobile Apps

WhatsApp neemt vervelende taak uit handen met nieuwe functie

24 september 2025 1 Minuut 0 Reacties
whatsapp-unsplash

De populairste berichtendienst van dit moment, WhatsApp, introduceert een handige functie die automatisch berichten voor je vertaalt.

WhatsApp

WhatsApp komt met een update die voor veel gebruikers een einde maakt aan een bekende ergernis: het onhandige kopiëren en plakken van teksten in andere talen naar een vertaalapp. De chatdienst introduceert namelijk een vertaalfunctie die direct in je chats ingebouwd is.

De nieuwe functie is best toegankelijk. Zie je een bericht in een taal die je niet begrijpt of spreekt? Dan houd je het bericht even ingedrukt. Er verschijnt een menu waarin je de vertaaloptie kunt selecteren. De vertaling verschijnt meteen op je scherm, zonder dat je de app hoeft te verlaten. Dit werkt in alle chats, dus ook in groepsgesprekken. Voor Android-telefoons gaat WhatsApp nog een stap verder: daar kun je instellen dat die een complete chat automatisch vertaalt.

Vertalen met WhatsApp

In een recent gepubliceerde blog hierover laat WhatsApp weten dat je privacy tijdens het vertalen gewaarborgd blijft. Alle vertalingen worden namelijk lokaal, op je eigen toestel, uitgevoerd. Dit betekent dat je berichten niet naar externe servers gestuurd worden en net zo veilig en versleuteld blijven als altijd. Je hoeft je dus geen zorgen te maken dat een derde partij meeleest.

WhatsApp rolt de functie gefaseerd uit, dus het kan even duren voordat iedereen de optie ziet. Bij de start is het aanbod voor iPhone-gebruikers ruimer, met ondersteuning voor meer dan negentien talen. Android-gebruikers beginnen met zes talen, waaronder Engels en Spaans. WhatsApp belooft dit aantal snel uit te breiden. Voor meer nieuws en reviews over smartphones, apps en andere zaken, kun je altijd terecht op de Mobile-sectie van FWD.

