WhatsApp ondersteunt eindelijk belangrijke iPhone-functie (ook op Android)

30 september 2025 2 Minuten 0 Reacties
WhatsApp heeft laten weten dat je vanaf nu bewegende foto's kunt delen op zowel iOS als Android. Daar blijft het niet bij met updates.

WhatsApp heeft de afgelopen tijd een reeks nieuwe functies toegevoegd die de app niet alleen leuker, maar ook praktischer maken. Zo kun je nu bewegende foto’s versturen, je chats en videogesprekken een persoonlijk tintje geven met kunstmatige intelligentie (AI) en makkelijker dan ooit een groepsgesprek terugvinden.

De meest in het oog springende nieuwe functie is de ondersteuning voor Live Photos (voor iPhone) en Motion Photos (voor Android). Dit zijn foto’s waar een paar seconden beweging en soms ook geluid aan vastzit. Ideaal om net wat meer sfeer en context van een moment te delen. De uitrol van deze functie is nog bezig, dus het kan zijn dat je de bewegende foto’s al wel kunt ontvangen, maar nog niet zelf kunt versturen.

Creatief met AI binnen WhatsApp

Meta, het moederbedrijf van WhatsApp, zet sterk in op kunstmatige intelligentie (AI). Dit zie je nu ook terug in de app. Met Meta AI kun je nu zelf unieke achtergronden (chatthema’s) voor je gesprekken genereren. Geef simpelweg een omschrijving van wat je wilt zien, en de AI maakt een persoonlijke achtergrond voor je.

Dezelfde technologie kun je nu ook gebruiken om achtergronden voor je videogesprekken te laten maken. Zo lijkt het net alsof je op een tropisch strand zit of in een futuristische stad, zonder dat je daar echt hoeft te zijn. Let op: ook deze functies van Meta AI zijn mogelijk nog niet voor iedereen beschikbaar.

En iedereen kent het wel: je zit in talloze groepsgesprekken met creatieve namen die je na een tijdje niet meer kunt onthouden. WhatsApp maakt het nu makkelijker om een specifieke groep terug te vinden. Je kunt nu simpelweg de naam van een persoon intypen in de zoekbalk van je chats. Vervolgens toont WhatsApp een lijst met alle groepsgesprekken die je met die persoon gemeen hebt.

Handige extra’s

Daar houdt het met de updates nog niet op. Want WhatsApp introduceert nog een aantal handige mogelijkheden.

  • Documenten scannen op Android: Wat iPhone-gebruikers al langer konden, is nu ook beschikbaar voor Android. Je kunt direct vanuit WhatsApp een document scannen, bijsnijden en versturen. Handig voor het snel doorsturen van bijvoorbeeld een bonnetje of een brief.
  • Nieuwe stickerpakketten: Voor wie graag met stickers communiceert, zijn er nieuwe pakketten toegevoegd, zoals Fearless Bird en Vacation.

De genoemde functies worden de komende tijd voor alle gebruikers uitgerold. Zie je een bepaalde functie nog niet? Zorg er dan voor dat je de meest recente versie van WhatsApp hebt geïnstalleerd via de App Store of Google Play Store. Maar nogmaals: het kan zijn dat je nog even moeten wachten voordat je alles kunt gebruiken, aangezien het updateproces vaak gefaseerd verloopt.

