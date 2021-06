Met iOS 15 krijgen tal van iPhones weer wat mooie, nieuwe mogelijkheden. Zo is FaceTime verbeterd, krijgt Safari een nieuwe look en wordt Focus als nieuwe functie geïntroduceerd. Voor de iPad ligt de focus met iPadOS 15 vooral op widgets op je homeschermen en multitasking. De publieke beta van de nieuwste OS-versies voor de iPhone, iPad en Apple Watch is sinds vandaag beschikbaar en in de herfst kun je de uiteindelijke update verwachten. Maar, welke apparaten worden ondersteund?

Deze apparaten zijn geschikt voor iOS 15:

iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max

iPhone XS, iPhone XS Max

iPhone X, iPhone XR

iPhone 8, iPhone 8 Plus

iPhone 7, iPhone 7 Plus

iPhone 6S, iPhone 6S Plus

iPhone SE (eerste en tweede generatie)

iPod Touch (zevende generatie)

Dit betekent dat alle apparaten die nu op iOS 14 draaien ook naar iOS 15 kunnen. En datzelfde principe geldt ook voor de iPad:

iPad Pro 12.9-inch (eerste tot vijfde generatie)

iPad Pro 11-inch (eerste tot derde generatie)

iPad Pro 10.5-inch

iPad Pro 9.7-inch

iPad (vijfde tot achtste generatie)

iPad Mini (vierde en vijfde generatie)

iPad Air (tweede tot vierde generatie)

Voor de Apple Watch geldt ook hetzelfde. De toestellen die al op de meest recente versie van WatchOS draaien krijgen nu ook de update naar WatchOS 8.