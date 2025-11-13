Nieuws Mobile Android

OnePlus lanceert de OnePlus 15

13 november 2025 2 Minuten 0 Reacties
De OnePlus 15 levert een soepele Android ervaring dankzij snelle hardware en een slimmer besturingssysteem.

OnePlus OnePlus 15

OnePlus heeft vandaag hun vlaggenschipmodel OnePlus 15 officieel gelanceerd. De OnePlus 15 verenigt krachtige hardware, een professioneel camerasysteem, praktische en gepersonaliseerde AI-functies en een verfijnd, iconisch design. Deze combinatie van innovaties zorgt voor een vloeiende, betrouwbare smartphone die moeiteloos voldoet aan de eisen van werk, creativiteit en dagelijks gebruik. Ook het spelen van zware games is geen probleem. De basis van het toestel is de nieuwste versie van OxygenOS, versie 16.0.  Deze borduurt voort op de vertrouwde snelle en soepele basis van OnePlus en introduceert nieuwe AI-functies die het gebruik van de smartphone intuïtiever en efficiënter maken. Aan de basis van de gebruikerservaring ligt Plus Mind. Aan de hand van de Plus Key of door met drie vingers snel omhoog te swipen kunnen gebruikers inhoud direct opslaan in hun Mind Space, een persoonlijke kennisbibliotheek. Google Gemini kan vervolgens verbinding maken met Mind Space om informatie op te halen en actie te ondernemen binnen één enkele prompt. Zo kan Gemini bijvoorbeeld een reisroute samenstellen op basis van eerder opgeslagen notities en voorkeuren. Andere AI-tools zijn onder meer: AI Writer voor het opstellen en samenvatten van teksten, AI Recorder voor realtime transcripties met sprekerherkenning en AI Portrait Glow voor intelligente portretverbetering.

De belangrijkste specificaties op een rij

  • Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform.
  • Besturingssysteem: OxygenOS 16.0 gebaseerd op Android 16.
  • 6,78 inch scherm met een FHD+ resolutie van 2772*1272.
  • RAM: 12GB/16GB LPDDR5X.
  • Opslag: 256 GB/512 GB/ UFS 4.1.
  • Batterij: 7.300 mAh (opladen met 120W SUPERVOOC en draadloos opladen met 50W AIRVOOC).
  • triple 50 MP-camerasysteem (50 MP-hoofdcamera met optische beeldstabilisatie, 50 MP-ultragroothoekcamera met autofocus voor zowel wijde shots als macro’s en 50 MP-telelenscamera met 3,5× optische zoom en 7× zoom zonder kwaliteitsverlies).
  • Connectiviteit: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC.
  • IP66-, IP68-, IP69- en IP69K-classificaties.

 

Prijzen en beschikbaarheid

De OnePlus 15 is verkrijgbaar in Nederland en België in 2 varianten:

  • 16 GB RAM/512 GB opslagcapaciteit (in de kleurstellingen Sand Storm, Ultra Violet en Infinite Black) tegen een adviesprijs van € 1099.
  • 12 GB RAM/256 GB opslagcapaciteit (in de kleurstelling Infinite Black) tegen een adviesprijs van € 949.

