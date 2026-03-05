Nothing komt met Phone 4a en 4a Pro voor het premium middensegment

Nothing heeft vandaag de Phone (4a) -serie onthuld, gericht op het middensegment met een premium uitstraling, goede camera’s en krachtige prestaties. Draaiende op de nieuwste versie van Nothing OS (4.1, gebaseerd op Android 16) biedt de software vernieuwde iconen, een vernieuwd lockscreen en een diepere dark mode. Nothing’s Essential AI-tools stroomlijnen dagelijkse taken. De Phone (4a) serie bouwt voort op Nothing’s kenmerkende design en combineert menselijke warmte met hoogwaardige engineering. De Phone (4a) Pro zet een nieuwe standaard met een nauwkeurig vervaardigde metalen unibody, verfijnde vlakke oppervlakken en een slank profiel van 7,95 mm. Het kenmerkende transparante design integreert zowel de camera als de Glyph Matrix en vloeit naadloos samen met de metalen unibody. Bij de Phone (4a) benadrukt het bovenste gedeelte van het transparante ontwerp de centrale camera, de rode Recording Light en de gloednieuwe Glyph Bar. Hiermee ligt de nadruk op functionaliteit.

Nothing Phone 4a

6.78 inch Amoled scherm (120Hz).

Snapdragon 7s Gen 4 Processor.

Camera’s: Primair 50MP, Ultragroothoek 8MP, Telelens 50MP en Front 32MP.

Accu: 5080mAh, 50W snelladen.

IP64 bescherming.

Nothing Phone 4a Pro

6.83 inch Amoled scherm (144Hz).

Snapdragon 7 Gen 4 Processor.

Camera’s: Primair 50MP, Ultragroothoek 8MP, Telelens 50MP en Front 32MP.

Accu: 5080mAh, 50W snelladen.

IP65 bescherming.

Prijzen en beschikbaarheid

Phone (4a) is vanaf 5 maart 2026 verkrijgbaar in zwart, wit, blauw en roze in drie configuraties:

8+128 GB: €349

8+256 GB: €389

12+256 GB: €429

Phone (4a) Pro is vanaf 13 maart 2026 verkrijgbaar in zwart, zilver en roze in drie configuraties:

8+128 GB: €479

12+256 GB: €549

Gebruikers ontvangen drie jaar Android-updates en zes jaar beveiligingsupdates.