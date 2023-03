WhatsApp maakt bekend dat gebruikers van de communicatiedienst mogen rekenen op twee nieuwe functies, die handig zijn voor groepen. Niet alleen de privacy gaat erop vooruit, ook moet je gemakkelijker groepen kunnen vinden die je met andere mensen gemeen hebt. De update verschijnt binnen nu en enkele weken.

De update heeft voornamelijk betrekking op de Communities-tab binnen de populaire berichtendienst. Dit is een omgeving voor grote groepen mensen, die werken binnen eenzelfde organisatie of onderdeel zijn van dezelfde school of sportclub. Zo kunnen leiders binnen de groep snel informatie overbrengen naar iedereen.

Update beschikbaar voor WhatsApp

De functie is sinds vorig jaar beschikbaar en biedt ruimte aan voor vijfduizend leden per gemeenschap. Ook kun je met 32 mensen tegelijkertijd een videogesprek voeren. WhatsApp zou zichzelf niet zijn als het bedrijf de functionaliteit niet zou uitbreiden en dat is wat we nu dus zien gebeuren.

WhatsApp Communities mag namelijk rekenen op een handige functie voor groepsadmins. Zij mogen namelijk voortaan bepalen wie wel of geen toegang heeft tot een bepaalde gemeenschap. Wanneer je iemand uitnodigt via een speciale link, dan komt diegene dus niet meer gewoon automatisch binnen zonder goedkeuring.

Daarnaast moet het voor gebruikers gemakkelijker worden om andere gemeenschappen te vinden waar hun contactpersonen lid van zijn. Wanneer je op iemands naam zoekt, dan krijg je een lijst te zien met communities waar die persoon lid van is. Je ziet alleen de groepen waar jullie beiden lid van zijn.