Waarom de Google Pixel 7 hét zakelijke toestel van dit moment is (Adv)

Exclusief verkrijgbaar bij T-Mobile

De Google Pixel 7-serie is exclusief verkrijgbaar bij T-Mobile. De Pixel 7 en de Pixel 7 Pro koop je als ondernemer gemakkelijk bij T-Mobile Ondernemen. Wil je weten of de Pixel 7-serie iets voor je is? We hebben een AR-experience ontwikkeld waarmee je de nieuwe smartphones van Google in augmented reality in je eigen woonkamer kunt bekijken.