Top 5 OPPO deals die je niet mag missen deze Black Friday

Deal 1: Oppo Reno 6 Pro 5G

De Oppo Reno 6 Pro 5G is één van de nieuwste smartphones van Oppo en geeft je volop cameramogelijkheden met AI-portretvideo’s zoals de nieuwe Bokeh Flare Portrait Video voor filmische shots met een scherpe voorgrond en wazige achtergrond en AI Highlight Video voor professionele portretvideo’s. Hiermee maak je de mooiste foto’s en video’s van je geliefden. Het toestel beschikt over een 50 MP AI quadcamera-opstelling met een 50MP hoofdlens, 16MP ultragroothoeklens, 13MP telelens en een 2MP macrolens. De hoofdcamera is de lichtsterke Sony IMX766-sensor waarmee je zelfs in de meest donkere lichtomstandigheden nog het perfecte plaatje kunt schieten.

Naast de uitgebreide cameramogelijkheden is de Oppo Reno 6 Pro 5G ook op andere vlakken een uitstekend toestel met snelle hardware en een sprankelend design. Zo beschikt deze smartphone over de snelle Qualcomm Snapdragon 870 5G SoC, 12 GB werkgeheugen en 256 GB opslaggeheugen. De nieuwste games spelen gaat je dus moeiteloos lukken met deze snelle hardware. De grote batterij van 4.500 mAh zorgt voor meer dan genoeg energie om de dag door te komen en kun je razendsnel opladen dankzij 65W snelladen. Vijf minuten opladen is genoeg voor vier uur schermtijd en volledig opladen van 0 tot 100 procent duurt slechts 31 minuten.

Het toestel is voorzien van een Oppo Glow-effect voor een sprankelende behuizing. Kies uit de kleuren Lunar Grey en Arctic Blue.

Tussen 19 en 29 november is de Oppo Reno 6 Pro 5G te koop van €799,- voor €699,- bij o.a. de OPPO e-store, Coolblue, Bol.com, MediaMarkt en meer.