Toegangscode iPad kwijt; wat nu?

Toegangscode iPad herstellen

Het komt raar over, maar Apple heeft besloten het niet al te makkelijk te maken om je toegangscode te herstellen. Daar is natuurlijk een logische verklaring voor: die code is er om het apparaat te beveiligen, dus als het allemaal net even te makkelijk gaat om die opnieuw in te stellen, dan heb je kans dat ook kwaadwillenden dit vaker gaan doen. Zo heeft Apple niet eens een ‘wachtwoord vergeten’-knop bij zijn inlogscherm staan.

Daarop drukken en het stappenplan volgen is dus niet het geval als je geheugen je in de steek laat. Maar, wat wel? Er zijn verschillende opties. Apple geeft als enige mogelijkheid om de iPad in de herstelmodus te zetten, waarbij je je iPad kunt wissen en opnieuw configureren. Maar, zoals je wellicht begrijpt ben je daarmee ook allerlei zaken kwijt, voor zover die niet in de cloud van Apple te vinden zijn. Maak overigens regelmatig een reservekopie van je iPad, want dan stel je hem bij dit soort situaties in een handomdraai weer precies in zoals jij dat wil. Want, het slechte nieuws is: als je je toegangscode niet meer weet, dan is er geen manier om toch weer in de tablet te komen zonder dat je hem wist. Het is een bittere pil, maar dit is allemaal voor jouw veiligheid.