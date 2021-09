TCL onthult TCL 20 R 5G: drievoudige camera en 5g voor 180 euro

De TCL 20 R 5G is de nieuwste toevoeging aan de TCL 20-serie en beschikt over een HD+ V-notch display van 6,52-inch. De resolutie is 1.600 bij 720 pixels. De beeldverversingssnelheid is 90Hz voor soepeler scrollen en navigeren en er is een 180Hz touch sampling rate. Via adaptieve beeldverversingssnelheid wordt afwisselend 90Hz, 60Hz of 30Hz gebruikt, afhankelijk van het scenario. Hierdoor moet je langer met de batterij kunnen doen. Het display maakt gebruik van TCL’s NXTVISION-technologie voor beeld- en videoverbetering.

Aan boord vinden we de MediaTek Dimensity 700-chipset, 4 GB werkgeheugen en 64 GB (uitbreidbaar) opslaggeheugen. De batterij heeft een capaciteit van 4.500 mAh. Hiermee krijg je volgens TCL 10 uur video, 34 uur gesprekstijd en 210 uur audioweergave tot je beschikking. De telefoon moet volgens de fabrikant dus de hele dag meegaan voordat je weer op hoeft te laden. Achterop de TCL 20 R 5G vinden we een vingerafdruksensor en de selfiecamera in de scherminkeping bovenaan het scherm biedt gezichtsontgrendeling. Uiteraard is er 5g-ondersteuning, waarmee je met dit toestel klaar bent voor de toekomst.

Qua camera’s vinden we een drievoudige cameramodule achterop het toestel. De hoofdcamera heeft 13-megapixel en verder is er een dieptelens van twee megapixel en macrolens van twee megapixel. De selfiecamera beschikt over acht megapixel. Het toestel draait op Android 11. Je kunt één grote Android-update verwachten en drie jaar beveiligingsupdates die ieder kwartaal worden gelanceerd.

Prijs en beschikbaarheid

De TCL 20 R 5G is vanaf begin oktober in de Benelux verkrijgbaar. Kies uit de kleuren Granite Grey en Lazurite Blue. De adviesprijs van het toestel is 179,99 euro.