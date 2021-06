TCL NXTWEAR G is een draagbare bioscoop in brilformaat

De TCL NXTWEAR G komt met twee 1080p Sony FHD Micro oled-panelen die je zou moeten vergelijken met een 140-inch display in een beeldverhouding van 16:9. Deze bril is ontworpen voor bioscoopliefhebbers en gamers, maar ook voor voor je creatieve buien en voor werk. Het spiegelt als het ware het scherm van je smartphone, tablet of laptop naar de oled-panelen in de bril. Je hoeft niets op te laden verder. Je steekt de usb-c-stekker in je smartphone, tablet of laptop en kunt beginnen. Je gebruikt dus de batterij van je verbonden apparaat.

De TCL NXTWEAR G is bij lancering compatibel met 100 verschillende apparaten, waaronder diverse smartphones in de Samsung Galaxy-serie, Oppo Reno-serie of Sony Xperia-serie. Of gebruik de bril met je Apple MacBook of Lenovo ThinkPad. Door het spiegelen van het scherm met je smartphone, laptop of tablet kun je ook op een drukke werkvloer jezelf geconcentreerd houden met het scherm op je neus. Het scherm staat overigens wel een stukje van je neus af, zodat je toch op de hoogte blijft van wat er om je heen gebeurd.

Je kunt je oordopjes erbij gebruiken, maar de bril komt ook zelf met dual speakers aan boord. Het nadeel is dan natuurlijk dat iedereen om je heen ook mee kan genieten van je geluid, dus oordopjes of een andere headset is aan te raden.

Prijs en beschikbaarheid

De bril komt met een speciale beschermcase en weegt 130 gram inclusief de kabel. De bril lanceert als eerste in Australië voor omgerekend 599 euro. Later komt de bril ook naar andere markten toe. Of we de TCL NXTWEAR G ook in de Benelux kunnen verwachten is nog onduidelijk.

