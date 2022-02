TCL breidt tabletportfolio in Benelux uit met NXTPAPER 10s en TAB 10L

TCL NXTPAPER 10s

De TCL NXTPAPER 10s is een unieke tablet, omdat het gebruikmaakt van een uniek scherm dat bestaat uit meerdere lagen. Niet alleen heb je te maken met glas dat nauwelijks weerspiegeld, maar ook wordt het blauw licht zoveel mogelijk gefilterd. Alle lagen samen moeten zorgen voor een papierervaring. Volgens TCL kun je met de optionele TCL Active Stylus volop schrijven, notities maken, tekenen en natuurlijk lezen. Het papierachtige scherm is geen e-inkscherm zoals van een e-reader, maar zou wel moeten kunnen zorgen voor een vergelijkbare ervaring. Daarnaast is het natuurlijk een gewone tablet met alle toeters en bellen en een ips-scherm van 1.920 bij 1.200 pixels in 10,1-inch.

De tablet heeft een Mediatek-processor (MT6762), 4 GB werkgeheugen en 64 GB uitbreidbaar opslaggeheugen middels een micro-sd-kaart. Aan boord vinden we een grote batterij van 8.000 mAh, een achtercamera van acht megapixel, frontcamera van vijf megapixel, gps en bluetooth 5.0, diverse sensoren en dubbele speakers. De TCL NXTPAPER 10s draait op Android 11. Je kunt kiezen uit de kleuren Dark Gray en Ethereal Green.

TCL TAB 10L

De TCL TAB 10L is een zeer betaalbare tablet met een hd+-scherm (1.280 bij 800 pixels) van 10,1-inch. Aan boord vinden we een Mediatek-processor, 2 GB werkgeheugen en 32 GB uitbreidbaar opslaggeheugen. De batterij heeft een capaciteit van 4.080 mAh. Verder vinden we Android 11, een achtercamera van twee megapixel, frontcamera van twee megapixel, twee stereo speakers, bluetooth 4.2 en een meegeleverde Flip Cover bij deze tablet.

Prijs en beschikbaarheid

De TCL NXTPAPER 10s heeft nog geen verschijningsdatum. Deze volgt in het volgende kwartaal. De TCL TAB 10L is eind maart verkrijgbaar voor 139,99 euro.