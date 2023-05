Sony lanceert midrange smartphone Xperia 10V met grote batterij

De Sony Xperia 10V beschikt over het kenmerkende Sony-formaat. Het toestel heeft een 21:9-breedbeeldscherm van 6,1-inch. Het oled-scherm heeft een FHD+-resolutie van 2.520 bij 1.080 pixels met een verversingssnelheid van 60Hz. Het toestel heeft een waterbestendige behuizing en is stofdicht. Het beeldscherm is tevens voorzien van Corning Gorilla Glass Victus voor de duurzaamheid en bescherming.

De smartphone is uitgerust met een Qualcomm Snapdragon 695 5G-chipset met 6 GB werkgeheugen en 128 GB opslaggeheugen. De batterij heeft een capaciteit van 5.000 mAh. Ontgrendelen kan met de vingerafdruksensor. Het toestel heeft stereoluidsprekers en ondersteunt premium geluid met hi-res audio. Het toestel heeft zelfs een koptelefoonaansluiting van 3,5mm voor bedrade oordopjes of een koptelefoon. En dat is iets wat we niet vaak meer zien tegenwoordig.

Net als het duurdere vlaggenschip beschikt ook de Sony Xperia 10V over een nieuwe beeldsensor. Deze is 1,6 keer groter dan bij de vierde generatie van dit toestel en kan daardoor veel meer licht opvangen, ook in donkere omgevingen. Dit moet de hoeveelheid ruis op foto’s flink verminderen. De smartphone is uitgerust met drie camera’s op de achterkant. Zo is er een hoofdcamera van 48 megapixel (f/1.8) en een brandpuntsafstand van 26 mm en twee camera’s van acht megapixel voor respectievelijk zoom (54mm) en ultragroothoekbeelden (16mm). Voorop heeft het toestel een selfiecamera van acht megapixel (f/2.0) met een brandpuntsafstand van 26 mm.

Prijs en beschikbaarheid

De Sony Xperia 10V is vanaf midden juni verkrijgbaar in de kleuren lavendel, sage groen, wit en zwart. De verkoopadviesprijs van het toestel is 449 euro.