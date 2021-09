Qualcomm brengt codec uit voor audio in cd-kwaliteit voor headphones

AptX Lossless van Qualcomm is technisch gezien een verlengstuk van aptX Adaptive. Met de technologie, onderdeel van Snapdragon Sound, kan audio in cd-kwaliteit (16-bit / 44.1kHz) gestreamd worden via bluetooth.

De eerste apparaten die overweg kunnen met de codec worden begin 2022 verwacht. Snapdragon Sound leunt op een aantal hardware-eisen van zowel smartphones als headphones of oordoppen; beide apparaten moeten dus ondersteuning aanbieden.

Qualcomm presenteert nieuwe codec

Mocht dat laatste het geval zijn, dan herkent Snapdragon Sound dat (dat is in feite de basis van de technologie). De technologie ‘weet’ dat er dan dat er een bron is met audio in lossless-kwaliteit, waardoor die muziek automatisch in een hogere datasnelheid afgespeeld wordt.

AptX Lossless is in staat een snelheid te halen van 1 Mb per seconde. Ter vergelijking: Sony’s LDAC-technologie bereikt het plafond op 990kbps. Er is echter nog wel sprake van een vorm van compressie. Normaliter is het zo dat audio in cd-kwaliteit een bitrate heeft van 1,4 Mbps.

Verder is het zo dat de bitrate dynamisch naar beneden geschaald wordt wanneer blijkt dat het qua draadloze frequenties heel druk is in de buurt. Die valt dan terug tot 140 kbps, maar dan behoudt je wel de stabiele verbinding.