Sharp toont Aquos R6: Smartphone met 1″-camerasensor

Fabrikant Sharp is hier wellicht niet zo bekend op het gebied van smartphones. Toch heeft de Japanse fabrikant niet zo lang geleden nog enkele toestellen op de markt gebracht in de Benelux, waaronder de Sharp Aquos R3. Een groot succes werd het helaas niet en inmiddels zijn we al bij de Aquos R6 binnen de serie. Dit toestel werd vandaag gepresenteerd en komt met enkele unieke mogelijkheden.

Grote camerasensor van 1-inch

Wat direct opvalt aan het toestel is de enorm grote cameralens aan de achterkant. De Sharp Aquos R6 beschikt over een camerasensor van 1-inch. De grootste camerasensor die we op dit moment bij smartphones zien. Een grotere sensor vangt veel meer licht op, wat de prestaties bij weinig licht verbeteren en zorgt voor het vastleggen van veel meer detail. In dit geval geldt dus: Bigger is better. Hiermee moet de kwaliteit nog meer de kwaliteit van een echte spiegelreflexcamera gaan benaderen. De 1″-camerasensor beschikt over 20 megapixel en Sharp heeft samengewerkt met Leica voor de f/1.9-lens. Voorop vinden we een camera van 13-megapixel (f/2.3).

Specificaties Sharp Aquos R6

Ook de verdere specificaties lijken prima in orde met een Pro IGZO oled-scherm van 6,6-inch (2.730 bij 1.260 pixels) en een verversingssnelheid van 240Hz. Aan boord vinden we een Snapdragon 888, 12 GB werkgeheugen en 128 GB (uitbreidbaar) opslaggeheugen. De batterij heeft een capaciteit van 5.000 mAh en het toestel is stof- en waterdicht. Ontgrendelen kan via Face Unlock en een vingerafdruksensor in het scherm. Ook is er een 3,5mm-koptelefoonaansluiting. Het toestel draait op Android 11.

Of en wanneer de Sharp Aquos R6 ook naar Europa komt is nog onbekend. De specificaties tonen wel aan dat dit een interessant toestel lijkt te zijn.