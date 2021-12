De Samsung Galaxy Tab A8 heeft een lichtgewicht design en een scherm van 10,5-inch. De beeldverhouding van de tablet is 16:10. Het (WUXGA) TFT-scherm heeft een resolutie van 1.920 bij 1.200 pixels. Aan boord vinden we een octa-core processor van 2 GHz. Volgens Samsung zijn de prestaties van de cpu en gpu met 10 procent toegenomen ten opzichte van de vorig jaar gelanceerde Galaxy Tab A7. Ook vinden we een grote batterij van 7.040 mAh aan boord. Deze batterij kun je met 15W Adaptive Fast Charging weer opladen. De tablet is uitgerust met Quad Stereo Speakers en ondersteuning voor Dolby Atmos.

De Galaxy Tab A8 biedt ondersteuning voor wifi 5, bluetooth 5.0, een 3,5mm-koptelefoonaansluiting en usb-type-c. Ook verschillende sensoren als een gyrosensor en lichtsensor en gps voor locatie zijn aanwezig. Qua geheugen zijn er verschillende combinaties verkrijgbaar. Qua werkgeheugen kun je kiezen uit 3 of 4 GB werkgeheugen en qua opslaggeheugen moet je denken aan 32 GB, 64 GB en 128 GB. Het opslaggeheugen is uitbreidbaar met een micro-sd-kaart tot 1 TB. De nieuwe tablet van Samsung heeft een hoofdcamera van acht megapixel met autofocus achterop en een frontcamera van vijf megapixel. Gezichtsherkenning is aanwezig en de tablet draait op Android 11. De nieuwe tablet kent de afmetingen 246.8 x 161.9 x 6.9 mm en weegt 508 gram.

Samsung Galaxy Tab A8 – Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe Galaxy Tab A8 is later deze maand verkrijgbaar in de kleuren Gray, Silver en Pink Gold. Prijzen starten vanaf 229 euro.