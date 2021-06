Samsung brengt betaalbaar 5g-toestel op de markt met Galaxy A22 5G

De Samsung Galaxy A22 5G levert volgens de Zuid-Koreaanse fabrikant een ongekende prijs-kwaliteitsverhouding. Het toestel beschikt over een FHD+ TFT Infinity-V display van 6,6-inch. Het scherm heeft een refresh rate van 90Hz, waardoor scrollen over het internet of door menu’s en animaties veel vloeiender ogen dan met een normaal scherm op 60Hz.

“Met de Galaxy A22 5G laten we zien hoe belangrijk we het vinden om toegankelijke producten te maken zonder concessies te doen aan kwaliteit”, zegt Gerben van Walt Meijer, Marketing Manager Mobile Samsung Nederland. “De smartphone combineert een imponerend beeldscherm met supersnelle 5G-connectiviteit. Met next-generation snelheid en performance is het een waardige aanvulling op onze Galaxy A-serie.”

Aan boord vinden we in totaal vier camera’s. Achterop is er een hoofdcamera van 48 megapixel, een supergroothoekcamera van vijf megapixel en een dieptecamera van twee megapixel. De selfiecamera voorop in de scherminkeping beschikt over acht megapixel (f/2.0). De batterij heeft een capaciteit van 5.000 mAh. Daar moet je de dag zeker wel mee doorkomen. Opladen kan met 15W Fast Charging. Het toestel heeft achterop een vingerafdruksensor om het scherm te ontgrendelen. Het toestel ondersteunt uiteraard het 5g-netwerk. Daarmee ben je klaar voor de toekomst. Het Android-toestel draait op Samsung’s softwareschil One UI Core 3.1.

Prijs en beschikbaarheid

Je moet nog even een maandje wachten op de Samsung Galaxy A22 5G. Het toestel verschijnt begin juli in de kleuren Grey, White en Violet. De verkoopadviesprijs is 229 euro.

Advertentie

Lees meer over Samsung of kijk op de website van Samsung.