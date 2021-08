Oppo toont nieuwe generatie selfiecamera achter smartphonescherm

Vroeger boden de grote schermranden aan de bovenkant voldoende ruimte voor een frontcamera. De schermen werden echter steeds groter en de schermranden kleiner. We hebben de afgelopen jaren inkepingen in het scherm voor de frontcamera gezien, pop-up camera’s die boven uit de behuizing kwamen en gaatjes in het display. Niet de meest ideale oplossingen allemaal. Je wilt tenslotte een volledig scherm tot je beschikking hebben zonder vreemde inkepingen of gaten. Een selfiecamera achter het display zou dan de ideale oplossing zijn, maar dan moeten er wel een aantal oplossingen gecreëerd worden waar de eerste generatie tegenaan liep.

Oppo heeft de nieuwste generatie van de selfiecamera achter het display getoond. Deze moet de minpunten van de vorige generatie oplossen. Er zijn al toestellen verschenen van fabrikant ZTE die de technologie in de praktijk hebben gebracht, maar dit gaf toch wat problemen. Zo was de pixeldichtheid op de plek van de camera veel lager, kon je de camera eigenlijk gewoon door het scherm heen zien en waren de fotoprestaties zeer matig. Ruis, spiegelingen en slechte prestaties bij weinig licht waren het resultaat. Je hebt op de plek van de camera transparant materiaal nodig en met name het opvangen van het licht door de camerasensor is een probleem wanneer er een scherm voor ligt.

Kleinere pixels en kunstmatige intelligentie

Oppo heeft nu de nieuwe generatie selfiecamera’s achter het smartphonescherm gepresenteerd. Dit moet volgens de fabrikant een perfecte combinatie zijn tussen scherm- en camerakwaliteit door een mix van hardware-innovatie en AI-algoritmes. Volgens Oppo hebben ze de problemen opgelost omtrent de inconsistente schermkwaliteit en de slechte fotokwaliteit doordat het scherm te weinig licht doorlaat. Oppo gebruikt een ‘innovative pixel geometry’. Hierbij worden de pixels kleiner zonder dat het aantal pixels verminderd en zonder dat dit voor kwaliteitsverlies moet zorgen. Deze technologie moet zorgen voor 400 pixels per inch, zelfs op de plek van de selfiecamera achter het scherm. De AI-algoritmes moeten de negatieve effecten van de camerakwaliteit verminderen. Daarnaast wordt er gekozen voor nieuw transparant materiaal om beter licht door te laten.

Oppo toont prototype

De foto hierboven links toont het nieuwe prototype. De vorige generatie faalde behoorlijk bij deze e-reader stijl met een witte achtergrond en zwarte letters waar je de camera letterlijk kon zien. Dat is volgens Oppo nu opgelost. De foto rechts toont de nieuwe technologie, waarbij je aan de rechterkant op de afbeelding de camera ziet. De camera zou je normaal gesproken straks niet meer moeten kunnen zien tijdens het gebruik. Voorlopig gaat het om een prototype, maar de kans is groot dat we in de toekomst daadwerkelijk diverse smartphones gaan zien met selfiecamera’s die achter het display worden geplaatst. Misschien wel in een toekomstige opvolger van de Oppo Find X3 Pro?