Oppo lanceert Reno 8T met 100 megapixel portretcamera

De Oppo Reno 8T is een nieuwe smartphone in het middensegment en past binnen de vorig jaar gelanceerde Reno 8 Series. Het combineert Oppo’s kwaliteit op het gebied van fotografie met een fris design en een amoled-scherm om een allround toestel voor entertainment naar de consument te brengen. Zo beschikt deze smartphone over een amoled-scherm van 6,4-inch met een verversingsnelheid van 90Hz. Stereoluidsprekers dragen ook bij aan een fijne entertainment-ervaring. Aan boord vinden we een MediaTek Helio G99-processor met 8 GB werkgeheugen en 128 GB opslaggeheugen. De batterij van 5.000 mAh kun je opladen met 33W SUPERVOOC. Een volledig opgeladen batterij van 0 tot 100 duurt 67 minuten.

100 megapixel portretcamera

Op het gebied van fotografie vinden we diverse camera’s aan de achterkant. Aandacht gaat vooral uit naar de 100 megapixel portretcamera. Deze hoofdcamera gebruik je niet alleen voor al je standaardfoto’s, maar legt ook de nadruk op portretten. De hoge resolutie maakt het mogelijk om foto’s bij te snijden of te vergroten. Ook aanwezig is de selfiecamera van 32 megapixel en de microlens van twee megapixel. Hiermee kun je 20x tot 40x een vergroting maken.

De Oppo Reno 8T heeft een Oppo Glow-afwerking. Een glanzend design waarmee Oppo dat premium high-end gevoel wil opwekken. Rond de cameramodule vinden we het Orbit Light. Hier kun je vijf verschillende instellingen voor meldingen aan geven met verschillende kleuren. Zo kun je direct zien wat voor soort notificatie je ontvangen hebt. De Oppo Reno 8 T draait op ColorOS 13 op basis van Android 13.

Prijs en beschikbaarheid

De Oppo Reno 8T is per direct verkrijgbaar in de kleur Midnight Black. Het toestel heeft een adviesprijs van 385 euro.