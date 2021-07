Oppo komt met Enco Free2 met ANC in samenwerking met Dynaudio

De draadloze oordopjes zijn gemaakt in samenwerking met het Deense hifi-bedrijf Dynaudio. De Oppo Enco Free2 is voorzien van gepersonaliseerde Active Noise Cancelling (ANC) en een geluidsequalizerfunctie waarmee je als gebruiker een volledig persoonlijk geluidprofiel kunt instellen.

De Oppo Enco Free2 hebben met de geavanceerde ANC-chip een ruisonderdrukkingsdiepte tot een frequentie van 42dB. Zo worden laagfrequente geluiden als verkeerslawaai of ander omgevingsgeluid onderdrukt. De oordopjes worden geleverd met zes hooggevoelige microfoons, drie op ieder oordopje, om stemmen te verbeteren en achtergrondgeluiden te neutraliseren. Uiteraard kun je ook bellen via deze oordopjes en zorgt Triple-Mic Call Noise Cancelling volgens Oppo voor kristalheldere spraakopnamen in zelfs de meest rumoerige omgevingen. Wil je alert blijven van je omgeving? Dan is er een Transparancy-modus om omgevingsgeluiden door te laten.

De Oppo Enco Free2 moet een maatwerk geluidsconfiguratie leveren. Middels een gehoortest op je Oppo-smartphone (of de HeyMelody-app) wordt er een persoonlijk geluidsprofiel voor je gemaakt. De samenwerking met Dynaudio heeft volgens de fabrikant gezorgd voor uniek geluid zonder kwaliteitsverlies, waarmee deze oordopjes ook door echte audiofielen gewaardeerd moeten worden.

Via de meegeleverde oplaadcase kun je tot 30 uur muziek luisteren. Dat betekent 6,5 uur muziektijd zonder de case te gebruiken en 4 uur met ANC aan. Open de case en ze worden direct weer verbonden met je smartphone. De draagdetectie start en pauzeert automatisch muziek wanneer de oordopjes worden in- of uitgedaan. Bluetooth 5.2 is aanwezig en een binaurale transmissie moet zorgen voor een stabiele draadloze verbinding zonder signaalverlies of vertraging. Via het touch-pad op de oordopjes kun je ze tevens bedienen. Je kunt zelfs een foto maken door op de oordopjes te dubbeltikken in samenwerking met je smartphone van Oppo.

Prijs en beschikbaarheid

De Oppo Enco Free2 is per direct verkrijgbaar in de kleur wit. De verkoopadviesprijs is 99 euro.

