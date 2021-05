Oppo Band is een nieuwe wearable met Sp02-functie voor 69 euro

Volgens fabrikant Oppo is de nieuwe Oppo Band een must-have voor actieve gebruikers. De continue Sp02-monitoring meet de zuurstofsaturatie in het bloed tijdens de slaap van de gebruiker. Deze modus helpt volgens de fabrikant aan de ontwikkeling van gezondere slaapgewoonten. Daarnaast is er een hartslagmonitor. Deze optische sensor houdt de hartslag van de gebruiker dag en nacht in de gaten. Bij een onregelmatige hartslag krijgt de gebruiker een waarschuwing. Uiteraard helpt het gebruikers ook om de hartslag te meten tijdens trainingen. Zo kun je op hartslag trainen om zo op een optimale manier je doelen te halen.

Twaalf trainingsmodi

De Oppo Band beschikt over twaalf ingebouwde trainingsmodi. Kies onder andere uit programma’s voor hardlopen, fietsen, wandelen en Yoga. Verbind de wearable met de HeyTap Health-app en je kunt diverse informatie bekijken over je trainingsgegevens en je voortgang op weg naar je doelen.

De wearable beschikt over een amoled-scherm van 1,1-inch. De Oppo Band biedt 40 verschillende ontwerpen voor de wijzerplaat. De 100 mAh-batterij laad je in 1,5 uur weer helemaal op. Vervolgens kun je dit model twaalf dagen zonder opladen gebruiken. Bovendien is de wearable waterbestendig. Oppo ziet deze fitnesstracker als een verlengstuk van je smartphone. Je kunt berichten en oproepen ontvangen, muziek afspelen en je mobiele telefoon middels de tracking-functie weer terugvinden. Kijk voor meer informatie op de website van Oppo.

Prijs en beschikbaarheid

De Oppo Band is per direct beschikbaar in de kleur zwart. De verkoopadviesprijs is 69 euro.