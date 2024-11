Review: Audio Research I/50 geïntegreerde buizenversterker met DAC

Dat de I/50 niet de zoveelste buizenversterker is, wordt al na de eerste paar seconden duidelijk. Hoewel de kenner nog vrij snel in de typerende relatief hoekige en industrieel vormgegeven metalen behuizing een Audio Research product zal herkennen, breekt hier toch een nieuw tijdperk voor deze legendarische fabrikant aan. De I/50 is namelijk hun eerste volledig nieuwe geïntegreerde versterker in negen jaar tijd en laat zowel boven- als onderhuids zien dat het merk een nieuwe richting inslaat. Gelukkig wel zonder afstand te doen van de karakteristieke geluidskwaliteit. Het merk heeft zich trouwens, net als bijvoorbeeld het eveneens traditioneel ingestelde Amerikaanse high-end merk Spectral Audio, altijd verzet tegen drastische stijlveranderingen. Hoewel de vormgeving na meer dan 10 jaar eigendom te zijn geweest van modebewuste Italianen zeker geleidelijk is aangescherpt, sloeg de I/50 met verkrijgbaarheid in zes verschillende kleuren pas echt in als de spreekwoordelijke bom. Hoewel voor de meer traditioneel ingestelde kopers een volledig zwarte of zilverkleurige versie beschikbaar is, zijn er ook alternatieven waarbij de bovenplaat in wit, rood, champagne of blauw is vervaardigd. Deze kleurkeuze is trouwens definitief, want de topplaat kan niet worden verwisseld. Wat het extra bijzonder maakt is dat de I/50 de allereerste Audio Research is die volledig in de fabriek van Minneapolis is vervaardigd. Zo zijn de logo’s in het metaal middels een laser aangebracht en is de in kleur vervaardigde bovenplaat van massief aluminium, voorzien van een zeer slijtvaste keramische Cerakote-coating.