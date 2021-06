OnePlus Nord CE 5G officieel: dit wil je weten over de midranger

De OnePlus Nord CE 5G beschikt over een scherm van 5,43 inch. Het is een amoled-display met een fhd+-resolutie en 90 Hertz-verversingssnelheid. Ook is er ondersteuning voor content in HDR10+.

De OnePlus Nord CE 5G

Het toestel heeft achterop drie camera’s zitten. De hoofdcamera beschikt over 64 megapixel en een opening van f/1.79. De fabrikant belooft dat je gedetailleerde en heldere foto’s kunt maken. Ook is er een ultragroekhoeklens. Voorop zitten dit keer niet twee camera’s, maar een enkele selfiecamera. Die beschikt over 16 megapixels. Verder belooft OnePlus dat je met het camerasysteem mooie en duidelijke foto’s maakt wanneer er weinig licht beschikbaar is.

In het toestel zit verder een accu met een vermogen van 4.500 mAh. Die accu heeft tien procent meer vermogen van het vorige model. Dankzij de Warp Charge 30T Plus-lader kun je het toestel bovendien in een half uur tot zeven procent opladen. Binnen een uur heeft de teller de honderd procent bereikt.

Advertentie

Onder de motorkap zit een Qualcomm Snapdragon 750-processor, vergezeld door 6, 8 of 12 GB aan werkgeheugen. Ook is er 128 tot 256 GB aan interne opslagruimte. De OnePlus Nord CE 5G wordt geleverd met Android 11 en OxygenOS 11 en beschikt onder meer over de Zen Mode, donkere modus en een altijd-aan-scherm. De smartphone mag rekenen op twee jaar aan software- en drie jaar aan beveiligingsupdates. Verder is er ondersteuning voor 5G en is er een koptelefoonaansluiting. De bekende slider aan de zijkant, waarmee je het geluidsprofiel beheert, is op dit toestel afwezig.

Prijzen en beschikbaarheid

Het toestel is vanaf 21 juni verkrijgbaar bij Coolblue, Belsimpel en op OnePlus.com. De OnePlus-community kan de telefoon vanaf 10 juni om 16:25 bestellen via deze pagina. De het toestel is verkrijgbaar in de kleuren Charcoal Ink, Blue Void en Silver Ray. De prijzen zijn als volgt: