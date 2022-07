Nothing Phone (1) gepresenteerd: unieke behuizing en dual camera’s

Het is misschien wel het meest gehypete product van de afgelopen maanden. De Nothing Phone (1), de eerste smartphone van het nieuwe bedrijf van OnePlus-oprichter Carl Pei. De officiële presentatie heeft het toestel eindelijk volledig laten zien en dus krijgen we een goed beeld of de nieuwe smartphone daadwerkelijk iets anders doet dan al die andere merken.

Glyph Interface

Wat direct opvalt aan het toestel is de behuizing. Een transparante achterzijde met mechanisch ontwerp en 900 LED’s. Het bedrijf noemt het zelf de ‘Glyph Interface’. Die lampjes zitten er niet alleen voor de sier. De LED’s tonen wie er belt, je app-notificaties, je oplaadstatus en nog veel meer. Je kunt een uniek Glyph-patroon instellen voor contacten of notificaties.

Een andere unieke feature is de inbreng van het Nothing Ecosystem en Nothing OS (Android). Dat opent de deuren naar third party products. Zo kun je met de Nothing Phone (1) je Tesla bedienen. Via je telefoon kun je de deuren openen, airconditioning alvast aanzetten en nog veel meer. De smartphone biedt ook ruimte voor je NFT-collectie.

Advertentie

Terug naar de specificaties dan, want intern is het natuurlijk een gewone smartphone met hardware die we ook bij andere toestellen zien. Zo is de Nothing Phone (1) uitgerust met een 6,55″ hdr10+ oled-scherm met een resolutie van 2.400 bij 1.080 pixels. Het scherm kan 1 miljard kleuren weergeven en heeft een verversingssnelheid van 120Hz. Aan boord vinden we de Snapdragon 778G+, 8 GB of 12 GB werkgeheugen en 128 GB of 256 GB opslaggeheugen. De batterij heeft een capaciteit van 4.500 mAh en kan met 33W bedraad en 15W draadloos opgeladen worden.

De Nothing Phone (1) beschikt over twee camera’s aan de achterzijde. Een Sony IMX766 sensor van 50 megapixel (f/1.8) en een ultragroothoek van tevens 50 megapixel (Samsung JN1) met een diafragma van f/2.2. De selfiecamera is de Sony IMX471 met 16 megapixel (f/2.4). Het toestel draait op Android en je krijgt drie grote Android-updates en vier jaar lang beveiligingsupdates.

Prijs en beschikbaarheid

De Nothing Phone (1) is verkrijgbaar in het wit en in het zwart. De verkoop start op 21 juli 2022 om 08.00 uur via de website van Nothing. De nieuwe smartphone komt in de volgende configuraties: