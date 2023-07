Nothing kondigt tweede smartphone Phone (2) aan

Precies een jaar geleden verscheen de Nothing Phone (1), de eerste smartphone van het nieuwe bedrijf van OnePlus-oprichter Carl Pei. De smartphone viel op door de unieke behuizing met led-verlichting. Deze zogenaamde ‘Glyph Interface’ toont de gebruiker de app-notificaties, wie er belt, je oplaadstatus en nog veel meer. Je kunt de led-verlichting zelf instellen voor contacten of voor notificaties. Inmiddels is het tijd voor de opvolger. De Nothing Phone (2) neemt wederom de unieke behuizing met led-verlichting over, maar komt verder met betere specificaties. De smartphone is sneller, maar daarmee ook duurder.

De Nothing Phone (2) beschikt over de Snapdragon 8+ Gen 1 met 12 GB werkgeheugen en 256 GB of 512 GB opslaggeheugen. Aan boord vinden we een oled-scherm van 6,7-inch. De resolutie bedraagt 2.412 bij 1.080 pixels en het scherm heeft een verversingssnelheid van 120Hz. Aan boord vinden we een hoofdcamera van 50 megapixel (Sony IMX890) met een diafragma van f/1.8. Ook is er een ultragroothoeklens van 50 megapixels en een selfiecamera van 32 megapixels. De smartphone heeft een batterij van 4.500 mAh en kan met 45W bedraad en 15W draadloos opgeladen worden. Je krijgt drie grote Android-updates en vier jaar beveiligingsupdates.

Prijs en beschikbaarheid

De Nothing Phone (2) verschijnt komende week voor 699 euro (256 GB) en 799 euro (512 GB). Ter vergelijking, vorig jaar verscheen de Nothing Phone (1) vanaf 469 euro, maar de telefoon is dit jaar wel behoorlijk sneller. Meer informatie vind je op de website van Nothing.