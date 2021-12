Netflix brengt nog eens 3 games naar Android en iOS

Onlangs lanceerde videostreamingdienst Netflix zijn eerste selectie videogames, voor Android en voor iOS. Tot op heden stond de teller op zeven spellen, maar daar komen nu nog eens drie titels bij. De verschillende games zijn geheel gratis te spelen voor de mensen met een abonnement bij het bedrijf. Welk abonnement je hebt, dat maakt gelukkig niet uit.

Netflix Games breidt uit

Daar waar de eerder gelanceerde videogames gebaseerd waren op populaire series, zoals Stranger Things, zien we nu dat Netflix meer leunt op de markt voor casual spelers. De drie nieuwe games heten Dominoes Café, Knittens en Wonderputt Forever en bieden elk hun eigen soort gameplay aan. Denk dan aan het leggen van dominosteentjes, drie dezelfde soort dingen bij elkaar puzzelen en golf. Het zijn zeer simpele games die waarschijnlijk geen nieuwe leden aantrekken. Maar als je toch al een abonnement hebt en je bent uitgekeken op de rest, dan kun je ze gewoon eens uitproberen.

Sterker nog: de kans is zeer groot dat je dit soort games gewoon in Google Play en de App Store vindt, zonder dat je daar een Netflix-abonnement voor nodig hebt. De vraag is dan of je te maken krijgt met advertenties en digitale aankopen. De spellen van de videostreamingdienst zijn geheel gratis en zonder dat soort praktijken te downloaden en te spelen, en dat is ook wel eens fijn. Mocht je dus interesse hebben in de nieuwe titels, dan vind je ze hieronder.

Dominoes Café: Android | iOS

Knittens: Android | iOS

Wonderputt Forever: Android | iOS