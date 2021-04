Motorola onthult de Moto G20 met 90Hz-scherm en 5.000 mAh-batterij

De Motorola Moto G20 is uitgerust met een 6,5″ Max Vision HD+-scherm met een beeldverhouding van 20:9 en een verversingssnelheid van 90Hz. Het scherm wordt dus sneller ververst, wat moet zorgen voor soepeler scrollen en vloeiende animaties. Aan boord vinden we een octa-core processor met 4 GB werkgeheugen en 64 GB opslaggeheugen. De processor is een Unisoc T700 die speciaal gebouwd is voor Motorola en die we dus ook nog niet eerder in andere toestellen hebben gezien. Vind je het opslaggeheugen niet voldoende? Dan kun je het opslaggeheugen uitbreiden met een micro-sd-kaart van maximaal 1 TB. Aan boord vinden we een grote batterij van 5.000 mAh. Hiermee kun je volgens Motorola twee dagen doen zonder opladen. Motorola heeft de Moto G20 uitgerust met Android 11.

Achterop het toestel vinden we een quadcamerasysteem. De hoofdsensor beschikt over 48 megapixel met Quad Pixel-technologie. Dit moet zorgen voor een 4x betere gevoeligheid bij weinig licht. Het combineert vier pixels tot één voor een scherpe foto van twaalf megapixel. Daarnaast is er ook een ultragroothoeklens met 8 acht megapixel aanwezig, net als een macrosensor en dieptesensor. Voorop vinden we in een waterdruppel op het scherm een selfiecamera van dertien megapixel.

Motorola Moto G20 – Prijs en beschikbaarheid

De Motorola Moto G20 is vanaf begin mei beschikbaar in de Benelux. Je kunt kiezen uit de kleuren Breeze Blue en Flamingo. De verkoopadviesprijs van het toestel is 149,99 euro.

