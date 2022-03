Na de lancering van het nieuwe toptoestel, de Motorola Edge 30 Pro, is het nu de beurt aan een goedkopere smartphone. Motorola heeft de Moto G22 gelanceerd voor 179,99 euro.

Dit is de Motorola Moto G22

De Motorola Moto G22 is uitgerust met een 6,5″ Max Vision Display met een hd+-resolutie (1.600 bij 720 pixels). Het lcd-scherm heeft een verversingssnelheid van 90 Hz en levert 268 ppi met een beeldverhouding van 20:9. De processor is een MediaTek Helio G37 en we vinden 4 GB werkgeheugen en 64 GB of 128 GB opslaggeheugen terug op het toestel. Het opslaggeheugen is uitbreidbaar met een micro-sd-kaart tot 1 TB. De batterij heeft een capaciteit van 5.000 mAh en je kunt opladen met maximaal 15W.

Het nieuwe toestel is uitgerust met een quad-camerasysteem met een hoofdcamera van 50 megapixel (f/1.8) met Quad Pixel-technologie. Daarnaast vinden we een ultra-groothoeklens van acht megapixel (f/2.2), een dieptesensor van twee megapixel (f/2.4) en een macrocamera van twee megapixel (f/2.4) op de achterkant van het toestel. De selfiecamera voorop beschikt over zestien megapixel (f/2.4).

Advertentie

De Motorola Moto G22 beschikt over bluetooth 5.0, een 3,5mm-koptelefoonaansluiting, nfc en een usb-c-aansluiting. Het besturingssysteem is Android 12. Het toestel is volgens de fabrikant gemaakt van duurzaam acrylaat polymeer en afgewerkt met een optisch plating proces. Dit moet zorgen voor een slank ontwerp met premium afwerking. Het toestel is verkrijgbaar in de kleuren Iceberg Blue, Cosmic Black en Pearl White.

Prijs en beschikbaarheid

De Motorola Moto G22 ligt op 21 maart in de winkel in de kleur Cosmic Black. De kleuren Iceberg Blue en Pearl White zijn vooralsnog exclusief verkrijgbaar bij motorola.com. De prijs van het toestel is 179,99 euro en ter introductie ontvang je een geheugenkaart van 128 GB cadeau.