Motorola lanceert Moto G60: 108-megapixel en 6.000 mAh-batterij

De nieuwe Motorola G60 legt de nadruk op twee belangrijke onderdelen van een smartphone, namelijk een grote batterij waar je lang mee kunt doen en een camerasysteem waar je uitstekende foto’s mee zou moeten kunnen maken. De Motorola Moto G60 beschikt over een triple camerasysteem met als hoofdcamera een 108-megapixel camera met Ultra Pixel-technologie. Middels Pixel binning worden 9 pixels tot één grote 2.1um Ultra Pixel gecombineerd om de lichtgevoeligheid tot 9x te vergroten. Dit moet ook tijdens donkere omstandigheden zorgen voor betere foto’s. Daarnaast heeft het toestel een ultragroothoeklens van 118 graden en een Macro-Visionlens om onderwerpen dichterbij te halen. Dual Capture-modus voor je eigen vlogs is ook aanwezig.

De Motorola Moto G60 beschikt over een groot scherm met een beeldverversingssnelheid van 120Hz voor vloeiende beelden. De processor is een Snapdragon 732G en er is 6 GB werkgeheugen aanwezig. Dit toestel moet 54 uur non-stop kunnen draaien zonder opladen. Dit dankzij de zeer grote batterij van 6.000 mAh. Een accu van een dergelijke grootte hebben we nog niet vaak gezien in een smartphone. Dankzij TurboPower 20 moet je het toestel snel weer kunnen opladen.

De Moto G60 draait op Android 11 met een eigen My UX-softwareschil. Motorola belooft een vrije schone Android-versie met verschillende personalisatiemogelijkheden.

Moto G60 – Prijs en beschikbaarheid

De Motorola Moto G60 is vanaf vandaag te koop in de Benelux in de kleur Dynamic Grey. De verkoopadviesprijs van het toestel is 299,99 euro.

