Xiaomi komt met REDMI Note 17-serie: Pro Max krijgt enorme 9.210 mAh-batterij

Xiaomi heeft vandaag de nieuwe REDMI Note 17-serie aangekondigd. De smartphonefamilie bestaat uit vier modellen, waarbij de REDMI Note 17 Pro Max 5G voor het eerst als Pro Max-model binnen de serie verschijnt. Vooral de enorme batterij, stevige behuizing en lange softwareondersteuning moeten de toestellen onderscheiden in het middensegment. De Pro Max is uitgerust met een 9.210 mAh silicium-koolstofbatterij. Xiaomi combineert die capaciteit met 100W HyperCharge en 27W reverse charging. De fabrikant claimt dat de batterij na 1.000 laadcycli nog minimaal 80 procent van de oorspronkelijke capaciteit behoudt. Ook de andere modellen krijgen grote accu’s. De REDMI Note 17 Pro 5G beschikt over 8.340 mAh, terwijl de Note 17 en Note 17 5G een 7.700 mAh-batterij hebben. De twee Pro-modellen beschikken over IP66- en IP68-certificering, Gorilla Glass Victus 2 en een verstevigde constructie. Daarnaast zijn ze volgens Xiaomi de eerste smartphones met de TÜV SÜD 5-star Titan Quality-certificering.

Belangrijkste specificaties

REDMI Note 17: 6,99-inch FHD+ AMOLED, Snapdragon 6s 4G Gen 2, 7.700 mAh, 45W, 50MP camera.

REDMI Note 17 5G: 6,99-inch FHD+ AMOLED, Snapdragon 4 Gen 4, 7.700 mAh, 45W, 50MP camera.

REDMI Note 17 Pro 5G: 6,83-inch 1,5K AMOLED, Snapdragon 6s Gen 4, 8.340 mAh, 67W, 50MP OIS-camera.

REDMI Note 17 Pro Max 5G: 6,83-inch 1,5K AMOLED, Snapdragon 6 Gen 5, 9.210 mAh, 100W, 50MP OIS-camera en 32MP selfiecamera.

Alle modellen draaien op Xiaomi HyperOS 3 en krijgen tot zes jaar beveiligingsupdates. De Pro Max voegt daar verschillende HyperAI-functies aan toe.