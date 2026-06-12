Nieuwe uitgave: Music Emotion juni 2026

Neem een abonnement of bestel een los exemplaar.

OP DE COVER:

Canor Virtus I4S & Verto D4S – Een origineel design en eigen aanpak

De nieuwe Foundation-familie is een opvallende verschijning bij Canor. Met transistorgebaseerde versterking en een plat modern design is de Virtus I4S een enorme blikvanger, net als de bijhorende Verto D4S DAC. Beide bezitten intrigerende looks, maar ook een unieke mix van functies.

TESTED

HighEndNovum PMR Premium III & Initium II – ‘Magische’ intensivering

Testproducten komen en gaan en zijn meestal gebaseerd op bekende thema’s. Denk daarbij aan luidsprekers, versterkers, DAC’s, bronnen en kabels. Bij producten rond stroomvoorziening komen we al in een grijs gebied terecht. Vaak werkt het, maar blijft het soms vaag op welke wijze precies. Toch kan het nóg abstracter worden, namelijk wanneer we het hebben over middelen die inspelen op fenomenen als aardmagnetisme, aardstraling en de beïnvloeding van elektromagnetische velden. Maar blijkbaar bestaat er nog meer. De producten die ik vandaag aan u voorstel, vallen zelfs voor mij in een geheel nieuwe categorie. Het gaat hierbij om de akoestische resonatoren van de Duitse onderneming HighEndNovum. Hun doel is om muziek niet alleen beter te laten klinken, maar deze ook intenser te laten beleven en voelen. De materialen en mechanismen die daarvoor worden ingezet hebben enerzijds eeuwenoude wortels, maar maken tegelijk gebruik van moderne inzichten, denkwijzen en productietechnieken.

Radiant Acoustics Clarity 66 – De volgende stap

Dat er na de fel bejubelde Clarity 6.2 en 4.2-speakers een vervolg in de vorm van een vloerstaander zou komen, dat stond in de sterren geschreven. Net als de vorige Radiant Acoustics-weergevers verenigt de Clarity 66 spitstechnologie van Purifi, Lyngdorf en zelfs een streepje DALI en belooft het ultrazuiver laag. Worden de hoge verwachtingen ingevuld?

Aulo Audio platenspeler – Alles-in-één voor vinyl

Aulo past niet zomaar in een klassiek hifi-hokje. In plaats van te focussen op traditioneel ingestelde audiofielen, besloten de makers om op de reset-knop te drukken. Het resultaat is een gebruiksvriendelijke platenspeler met speakers ingebouwd, zo ontworpen dat de gewoonlijke valkuilen van een alles-in-één vermeden worden.

Haandrikman Sygnus X-2 – Der Neue Klasse

In oktober van vorig jaar heb ik mij uitgebreid beziggehouden met een bijzonder doordachte en technisch slimme lichtnetoplossing van Nederlandse makelij. Het ging daarbij om de Haandrikman Sygnus X-1 scheidingstrafo/lichtnetfilter. Een apparaat dat zich niet alleen door zijn forse gewicht liet gelden, maar vooral door de manier waarop het zich auditief manifesteerde. Met de introductie van het nieuwe topmodel, de Sygnus X-2, zet ontwerper en eigenaar Ronald Haandrikman – net als de bekende Duitse autofabrikant met drie letters – opnieuw een duidelijke stap vooruit. Denk daarbij aan een geïntegreerde LAN-isolator en een zogeheten Active Earth Conditioner (AEC). Een voorziening die actief ingrijpt op het aardpotentiaal, met als doel storende invloeden nog verder terug te dringen. In deze test alles over deze nieuwe ster aan het audiofirmament, die een volgende fase binnen het denken over lichtnetreiniging inluidt.

System Audio Legend 60.2 silverback DS – Paradepaardje zonder kabels

De Legend 60.2 silverback DS is het vernieuwde vlaggenschip van System Audio. Zoals we stilaan gewoon zijn van het Deense merk stopt het geavanceerde DSP-techniek en versterking in slanke vloerstaanders die enkel een stopcontact nodig hebben om oorvriendelijk geluid te maken. Verrassend genoeg zijn deze topmodellen niet gigantisch groot ñ en beloven ze toch tot 17 Hz diep te kunnen duiken.

Sonoro Vibes L & Vibes XL – Bluetoothspeakers met hifi-ambities

Toen ik mijn vrienden vertelde dat ik een Bluetoothspeaker van duizend euro in huis had staan voor een review gingen de wenkbrauwen toch even omhoog. Een Bluetoothspeaker van 1.000 euro?

REPORT: Shirakawa Audio Works – Op bezoek bij de Sound Masters

Denon en Marantz mogen twee van de grootste audiomerken zijn, verrassend genoeg wordt elk product gekeurd door één persoon, een toegewijde Sound Master die het merkgeluid bewaakt. Bij een recent bezoek aan Japan en aan Shirakawa Audio Works, kregen we de kans om te ontdekken hoe deze twee heren juist werken.

REVIEWS: Muziektips Ruud Jonker & Theo Wubbolts

THE DEALER: Lexicom Multimedia – Een mooie Toekomst tegemoet

Lexicom Multimedia in Leidschendam is al vele jaren een begrip in ‘Audioland’. Niet alleen in de directe omgeving, maar inmiddels zelfs tot buiten de landsgrenzen. Echter eigenaar Lex Kersten, net als zijn echtgenote, is een geboren Griek en was toe aan zijn pensioen en daaraan gekoppeld een emigratie naar het eiland Kreta. Maar hoe vind je een geschikte kandidaat om de goedlopende winkel en bijbehorende webshop met evenveel enthousiasme en kunde over te nemen? In de loop van 2024 kreeg René Vet, vaste klant van Lexicom en gedreven muziekliefhebber, lucht van de plannen en dit resulteerde uiteindelijk in een overname. Dit is natuurlijk veel te kort door de bocht dus reis ik op een zonnige maandagmiddag af naar Leidschendam voor een gesprek met René Vet en zijn (zaken)partner Marjolein Hettinga om de details te horen en een gevoel te krijgen bij wat Lexicom Multimedia precies voor winkel is.

PRODUCTNEWS: NAD C 589 – Hoogwaardige cd-speler

INTERVIEW: Frans van der Hoeven – Swipen, switchen en shuffelen

De interviews met musici, bands en ensembles vormen een serie. Een zoektocht naar het innerlijk van de musicus. Waarom en hoe zijn deze artiesten met muziek bezig? Wat beweegt ze? Hoe is het leven als artiest? Hoe krijg je bekendheid? Kun je daarvan bestaan? Hoe ga je om met het publiek? Waar komt die diepe liefde voor muziek vandaan? Hoe selecteer of schrijf je muziek? Deel 24 van deze queeste zet Frans van der Hoeven in de schijnwerpers.

COLUMN: Kunst, muziek, next generation

BACKGROUND: Bang & Olufsen Beogram 4002 – Hifi-icoon uit het verleden

Wanneer kun je spreken van een legendarisch audio-ontwerp? Door introductie van een baanbrekende technologie. Of een geniale uitvinding in bedieningsgemak. Maar ook een bijzondere onderscheidende vormgeving kan tot een legendarische status leiden. En in een zeldzaam geval is er zelfs sprake van een combinatie van deze eigenschappen en leidt dit tot hifi-iconen die we nooit meer zullen vergeten. Tot dit bijzondere gezelschap behoort ook de Bang & Olufsen Beogram 4002, een meesterwerk qua vormgeving van de wereldberoemde ontwerper Jacob Jensen en met grote technische innovaties aan de hand van Subir Pramanik.

Bekijk hieronder de volledige inhoudsopgave, en blader eens door op FWD.nl/audio/ verschenen publicaties van Music Emotion.