Microsoft lanceert Surface Pro 9 met Intel- of ARM-chip

Microsoft lanceerde deze week een aantal nieuwe Surface-apparaten, waaronder de Surface Pro 9. Net als zijn voorgangers is dit model een zogenaamde 2-in-1, draaiend op Windows 11. Dat betekent dat je de Surface Pro 9 als tablet én als laptop kunt gebruiken. De belangrijkste vernieuwing voor dit jaar zien we terug in de processor.

De Surface Pro 9 is namelijk de eerste Surface Pro met een optionele ARM-processor. De ARM-processor is een speciaal voor Microsoft aangepaste Qualcomm Snapdragon 8xc Gen 3 met Qualcomm 5G-module. Mocht je voor Intel gaan levert Microsoft de Surface Pro 9 met Alder-Lake-U; de Core i5-1235U of Core i7-1255U.

Tussen de ARM-versie en de Intel-versie zitten een aantal belangrijke verschillen. Zo moet de Intel-variant het doen zonder de AI-functies die mogelijk gemaakt worden door de Snapdragon-processor, en ook de 5G module is niet leverbaar op de Intel-variant. Daarnaast heeft de ARM-versie een langere accuduur (19 uur tegenover 15,5 uur). Deze ARM-variant is wel met minder opslag en geheugen te specificeren dan de Intel-versie. De Snapdragon-variant krijgt 8 of 16GB werkgeheugen en 128 tot 512GB opslag. De Intel-versie krijgt 128GB tot 1TB opslag en 8 tot 32GB werkgeheugen.

Advertentie

Beide Surface Pro 9-modellen komen met een 13-inch ips-scherm met een resolutie van 2.880 x 1.920 pixels, een 120Hz verversingssnelheid, multitouch en ondersteuning voor de Surface Slim Pen. De Pro 9 ondersteunt Wi-Fi 6E en beschikt over een 1080p-frontcamera en een 10-megapixelcamera aan de achterzijde. Ook zijn er twee USB 3.2-poorten aanwezig, net als bluetooth.

De Surface Pro 9 is vanaf 8 november leverbaar en kan gekocht worden voor een adviesprijs vanaf 1.299 euro (ARM), 1.639 euro (Core i5) en 1.859 euro (Core i7). De Arm-versie is alleen te koop in een platina afwerking, de Intel-variant ook in saffier, bosgroen en grafiet.