Met deze smartwatches en apps kun je het beste je cyclus bijhouden

Flo

Flo en Menstruatietracker lijken erg op elkaar, al is Flo qua vormgeving prettiger voor het oog. Wat ook tof is, dat is dat je in de app terecht kunt op fora waar mensen allerlei kwesties over menstrueren en seks bespreken. Ook kun je er artikelen lezen over gezondheid. Deze app probeert dus echt alle aspecten en mogelijkheden rondom de cyclus bespreekbaar te maken en je er zoveel mogelijk over te leren. Plus, je kunt Flo synchroniseren met de Gezondheidsapp van Apple.

Bewust aan de slag

Er zijn nog talloze andere mogelijkheden, maar die zijn vaak niet zo uitgebreid en professioneel als de bovenstaande apps en gadgets. Uiteindelijk blijft een cyclus-app natuurlijk een noodzakelijk kwaad. De menstruatiepijn wordt er niet minder vervelend door, maar het kan wel een hulpstuk zijn om bijvoorbeeld volop gebruik te maken van je ovulatie of juist goed voorbereid op pad te gaan als die mindere dagen van de maand er weer aankomen. Sowieso is het goed om bewust met je cyclus en jezelf bezig te zijn en in het hier en nu te leven, waar dit type apps en gadgets zeker een goede bijdrage aan leveren.