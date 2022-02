Lenovo lanceert nieuwe tablets en convertibles voor 2022

Lenovo breidt in februari 2022 zijn assortiment met mobiele producten verder uit, met 2-in-1 convertible laptops, detachable laptops en een tablet. De nieuwe modellen staan in het teken van betere prestaties, veelzijdigheid en draagbaarheid.

IdeaPad Flex 5 2-in-1 series

De IdeaPad Flex 5 is een serie met 2-in-1 apparaten. Deze beschikken over een 360-graden scharnier waarmee je de laptop eenvoudig in een tablet kunt veranderen of een tussenmodus voor het kijken van een film kunt kiezen. De IdeaPad Flex 5i beschikt over maximaal een 12e generatie Intel Cire i7 U-series processor, terwijl de IdeaPad Flex 5 maximaal een AMD Ryzen 7 processor krijgt. De IdeaPad Flex 5 komt in een 14-inch en een 16-inch variant, met maximaal een 2.8K-resolutie en een optioneel oled-scherm. Ook een Type-C poort (USB 3.2) en een Thunderbolt-poort zijn aanwezig. De configuraties voorzien in maximaal 16GB aan werkgeheugen en 1TB aan SSD opslaggeheugen. De IdeaPad Flex 5 komt in juni 2022 op de markt voor prijzen vanaf 499 euro (14-inch) en 699 euro (16-inch).

IdeaPad Duet 5i detachable

De IdeaPad Duet 5i is een hybride laptop, ofwel een laptop met afneembaar scherm. Het apparaat draait op Windows 11 en beschikt over een 12-inch scherm dat voorzien is van een bluetooth-keyboard. Je kunt het apparaat gebruiken als tablet, als laptop of met folio kickstand in kioskmodus. De hybride laptop is voorzien van maximaal een 12th Gen Intel Core i7-processor, twee usb-c-poorten, een maximale resolutie van 4K en een 5 megapixel webcam. Ook Dolby Vision en Dolby Atmos worden ondersteund. De IdeaPad Duet 5i krijgt een prijs vanaf 749 euro en is beschikbaar in juli 2022.

Advertentie

Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen)

De Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) is een pure tablet, voorzien van een 10.61-inch lcd-scherm met 2K-resolutie (1080p) en 400 nits aan helderheid. Dolby Atmos wordt ondersteund en kan weergegeven worden via de vier (quad) speakers. De tablet wordt aangestuurd door een octacore-processor met maximaal 6GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslaggeheugen. De Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) draait op Android 12. De tablet kan optioneel uitgerust worden met diverse accessoires, zoals een folio case en een actieve pen. De tablet weegt 465 gram en heeft een accuduur van 12 uur. De Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) wordt verkocht voor prijzen vanaf 249 euro en is beschikbaar vanaf april 2022.