Lenovo introduceert twee nieuwe tablets: Tab P12 Pro en Tab P11 5G

Lenovo Tab P12 Pro

De Lenovo Tab P12 Pro is de nieuwste high-end tablet van de fabrikant. De tablet komt met een volledige metalen behuizing en weegt 565 gram. De tablet heeft een amoled-scherm van 12,6-inch in een resolutie van 2.560 bij 1.600 pixels. Het scherm biedt ondersteuning voor Dolby Vision en HDR10+. De tablet heeft daarnaast vier JBL-speakers aan boord voor een Dolby Atmos-ervaring.

Qua hardware beschikt de Lenovo Tab P12 Pro over een Qualcomm Snapdragon 870-processor, 8 GB werkgeheugen en 256 GB opslaggeheugen. De batterij heeft een capaciteit van 10.200 mAh en ondersteunt 45W-snelladen. Voor de creatieveling onder ons, of diegenen die deze tablet ook als werkstation willen gebruiken, is er ondersteuning voor de Lenovo Precision Pen 3 en een volledig toetsenbord. De tablet draait op Android 11 en ook zou er een 5g-model van moeten verschijnen.

Lenovo Tab P11 5G

De Lenovo Tab P11 5G heeft een 2k-scherm van 11-inch en ondersteunt Dolby Vision. Ook hier vinden we vier JBL-speakers met Dolby Atmos-ondersteuning. De tablet draait op de Snapdragon 750 5G en ondersteunt dus het 5g-netwerk. Er komen verschillende configuraties op de markt tot 8 GB werkgeheugen en 256 GB opslaggeheugen.

De batterij heeft een capaciteit van 7.700 mAh en ondersteunt 20W-snelladen. Optioneel kun je de Lenovo Precision Pen 2 en een toetsenbord aanschaffen.

Prijs en beschikbaarheid

De Lenovo Tab P12 Pro is vanaf oktober verkrijgbaar vanaf 609.99 dollar. Welke configuraties allemaal in Europa op de markt komen is nog niet bekend. De prijs in euro’s voor het wifi-model is nog niet bekend. Het 5g-model komt tevens naar Europa en is verkrijgbaar vanaf 899 euro.

De Lenovo Tab P11 5G is beschikbaar vanaf oktober en is straks verkrijgbaar vanaf 499 euro.

