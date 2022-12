Lenovo introduceert IdeaPad Flex 3i Chromebook en Tab M9

Lenovo maakt van de gelegenheid gebruik om vlak voor de kerstvakantie de nieuwe line-up bekend te maken. Naast diverse laptops en een desktop-pc vinden we een nieuwe Chromebook en een nieuwe tablet in het assortiment. Dit is de nieuwe line-up van Lenovo voor 2023, die je ook kunt gaan bewonderen tijdens de CES 2023 in Las Vegas begin januari.

Lenovo IdeaPad Flex 3i Chromebook

De Lenovo IdeaPad Flex 3i Chromebook heeft een groter scherm dan de voorganger. Het is een 2-in-1 Chromebook met een 12″-scherm in een resolutie van 1.920 bij 1.200 pixels in een 16:10-verhouding. Je kunt dit model dus als laptop gebruiken, maar door het scherm helemaal om te klappen ook als tablet. De batterij van dit model met ChromeOS gaat 12 uur mee.

Verder vinden we een HD- of FHD-camera aan boord (afhankelijk van de configuratie) met een fysieke sluiter en een speciale mute-toets. Extra upgrades ten opzichte van de vorige generatie zijn de nieuwste N-serie Intel-processor (kies uit de N200 of N100) en twee luidsprekers afgestemd door Waves’ MaxxAudio. Ook ondersteunt de Lenovo IdeaPad Flex 3i Chromebook Wi-Fi 6E.

Lenovo Tab M9

Liever een nieuwe en betaalbare tablet? Lenovo introduceert de Lenovo Tab M9. Dit model weegt slechts 344 gram en is 7,99 millimeter dik. De tablet heeft een HD-scherm van 9-inch en komt met een metalen behuizing. Je kunt Netflix in HD kijken en de dubbele stereoluidsprekers ondersteunen Dolby Atmos. De tablet heeft een MediaTek Helio G80-processor aan boord, net als 128 GB opslaggeheugen. Aan boord vinden we Android 12 en ontgrendelen kan ook met je gezicht.

Prijs en beschikbaarheid

Je moet nog wel even wachten op de nieuwe Chromebook, want de Lenovo IdeaPad Flex 3i Chromebook is beschikbaar vanaf juni 2023 voor 399 euro. De Lenovo Tablet M9 komt in een bundel met pen en folio case voor 159 euro en is verkrijgbaar vanaf maart.

