Kun je straks een abonnement afsluiten voor een iPhone bij Apple zelf?

Volgens het doorgaans goedgeïnformeerde Bloomberg werkt Apple aan een abonnementsdienst voor je iPhone. Voor een vast bedrag per maand kun een abonnement afsluiten op een iPhone. De exacte constructie lijkt nog wat onduidelijk. Gaat het om daadwerkelijk kopen en maandelijks afbetalen of ga je je het toestel leasen, waarbij je waarschijnlijk ook meteen gebruik kunt maken van diensten als AppleCare, Apple Arcade, Apple TV+, Apple Music, iCloud+ en meer. Zeg maar een combinatie van het Apple One-abonnement met de vier services, AppleCare en een nieuwe iPhone.

Dit idee van Apple is niet nieuw. In de Verenigde Staten is het sinds afgelopen jaar mogelijk om een Google Pixel-telefoon te ‘leasen’ met het Pixel Pass-abonnement. Via Google krijg je dan ieder jaar de nieuwste Pixel-telefoon en toegang tot diensten als YouTube Music Premium, Google One en Google Play Pass. Overigens gaan er ook geruchten rond dat Google dit abonnement naar Europa wil brengen. Hoe dan ook, terug naar Apple.

iPhone leasen via Apple

Of het dus gaat om een constructie met abonnement afsluiten waarbij de iPhone jouw eigendom wordt of dat het gaat om een leasecontract is nog wat onduidelijk. Daarvoor zullen we de officiële plannen van Apple moeten afwachten. Bij een iPhone leasen lever je deze na afloop van je contract weer in of, bij een doorlopend abonnement, krijg je ieder jaar het nieuwste toestel. Het kan natuurlijk ook een vervanging zijn voor je huidige telefoonabonnement, waarbij je het toestel koopt en dan maandelijks middels een abonnement moet afbetalen. Hoe Apple het abonnement precies voor ogen heeft is op dit moment dus nog onduidelijk, maar het staat of valt natuurlijk bij de juiste prijs. Ook daarover is op dit moment nog niets bekend, maar Apple zou al maanden met dit plan bezig zijn. Zie jij het zitten om je iPhone te leasen?