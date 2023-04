Krijgen Samsung Galaxy-apparaten nu Bing in plaats van Google?

Volgens The New York Times is Samsung in onderhandeling met Microsoft om zoekmachine Bing de standaard te maken op Galaxy-apparaten. De reden hiervoor is dat Microsoft Bing veel verder is op het gebied van kunstmatige intelligentie dan de zoekmachine van Google. ChatGPT is inmiddels waarschijnlijk bij veel mensen wel bekend. Deze chatbot met kunstmatige intelligentie is veel geavanceerder dan we tot nu toe gezien hebben. Zelfs scholieren en studenten maken er gebruiken van, doordat ChatGPT complete werkstukken voor ze kan maken. Dankzij de integratie van ChatGPT in Bing loopt Microsoft nu voor op Google wat betreft een zoekmachine met geavanceerde AI-functies.

Stapt Samsung over naar zoekmachine Bing?

Deze stap voorwaarts heeft ervoor gezorgd dat Samsung nu interesse heeft om met Microsoft in zee te gaan om Bing de standaardzoekmachine te maken op Galaxy-apparaten als tablets en smartphones. Google Search zou daarmee aan de kant geschoven worden. Dit nieuws zou paniek binnen Google hebben veroorzaakt. Ook Google is inmiddels met man en macht aan het ontwikkelen geslagen om kunstmatige intelligentie naar Google Zoeken te brengen. Zo zijn er inmiddels 160 mensen aan het werk binnen Google aan een project genaamd ‘Magi’, oftewel Google’s kijk op een zoekmachine met kunstmatige intelligentie. Mogelijk wordt de zoekmachine met kunstmatige intelligentie van Google volgende maand al gelanceerd.

Of Samsung daadwerkelijk over gaat stappen naar de zoekmachine van Microsoft is op dit moment nog niet bekend. De gesprekken tussen Microsoft en Samsung vinden nog steeds plaats, zo is het laatste nieuws.