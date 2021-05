Klanten van ABN Amro kunnen nu met Google Pay betalen

ABN Amro heeft vandaag bekendgemaakt dat klanten van de bank vanaf nu met Google Pay kunnen betalen. Zo kun je contactloos en zonder bankpas betalen betalen met je smartphone.

Je hoeft geen app van Google Pay te downloaden. De dienst is beschikbaar vanuit de ABN Amro-app. Voordat je kunt beginnen met betalen via je Android-telefoon en de ABN Amro-app is het eerst zaak om de contactloze betaalmogelijkheid te activeren. Via de website van de bank vind je een video hoe je dit gemakkelijk kunt doen. Het werkt als volgt:

Open de ABN Amro-app op je telefoon

Druk op ‘Zelf regelen’

Druk op Google Pay en kies je betaalpas

Kijk of alle gegevens kloppen

Lees en accepteer de voorwaarden

Je betaalpas is nu toegevoegd en je kunt beginnen met contactloos betalen met je smartphone. De betaalmogelijkheid is beschikbaar op alle Android-telefoons die draaien op Android 7 of hoger. Voorwaarde is wel dat jouw smartphone over nfc beschikt en deze moet uiteraard ingeschakeld zijn op het moment van betalen. Ook moet je 16 jaar of ouder zijn om van deze mogelijkheid gebruik te maken.

Advertentie

Betalen met Google Pay

Je kunt vanaf nu betalen met je smartphone. Ontgrendel je telefoon en houdt deze bij de betaalautomaat om te betalen. Je pinpas hoeft niet meer mee. Heb je een telefoon van Apple? Dan kun je betalen via Apple Pay.