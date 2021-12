Google brengt Google Pay-app officieel uit in Nederland

De betaaldienst van Google is toch al lang beschikbaar in Nederland? Ja en nee. De dienst was beschikbaar bij een aantal banken, waar het geïntegreerd werd in de bank-apps. Zo was Google Pay onder andere beschikbaar bij ABN Amro, zoals je in dit artikel kunt lezen. Ook werkte het al vanuit de mobiele apps van banken als Bunq, N26 en Revolut. Dit keer gaat het om de app zelf die je kunt downloaden op je smartphone.

Je download de Google Pay-app vanuit de Play Store en koppelt je bankpas of creditcard. Dit werkt overigens niet bij alle banken, want ze moeten deze dienst ondersteunen. Je kunt een creditcard of bankpas koppelen aan de betaaldienst bij één van de volgende banken: ABN Amro, Adyen, Bitpanda, Bunq, Curve, iCard, Monese, N26, PayrNet, Revolut, Swan, Viva Wallet, Wise en ZEN.COM.

Contactloos betalen in winkels met Google Pay

Via de app kun je contactloos betalen in winkels, bij tankstations en allerlei andere pinapparaten. De smartphone moet beschikken over Android 5 of hoger en over NFC om contactloos betalen mogelijk te maken. Overigens is dat niet alles, want je kunt ook online betalen met de betaaldienst van Google. Volgens Google gaat het afrekenen nu een stuk sneller, omdat je gegevens al in de app zijn ingevuld en het dus alleen een kwestie van snel afrekenen is.