Android resetten: smartphone en tablet terug naar fabrieksinstellingen

Android resetten: voordat je begint

Voordat we uitleggen hoe je je Android moet resetten, geven we nog even een belangrijke waarschuwing. Wanneer je een smartphone of tablet reset, dan breng je hem dus terug naar de fabrieksinstellingen. Dat is helemaal top en waarschijnlijk precies wat je wil. Maar houd er dus rekening mee dat alle gegevens verdwijnen van het toestel in kwestie. Alle foto’s, contacten, apps en meer – alles verdwijnt. Wil je die gegevens bewaren, zorg er dan voor dat je een back-up maakt.

Ga je een Android resetten omdat het toestel minder snel is geworden? Of omdat er andere dingen mis mee zijn? Check dan eerst of je het probleem niet op een andere manier kunt oplossen. Want wanneer je reset, dan is dat een onomkeerbaar proces. Daarnaast kan het ook best wat tijd kosten om alles opnieuw te downloaden en in te stellen zoals het was. Sommige problemen verdwijnen al als sneeuw voor de zon wanneer je een apparaat een keertje opnieuw opstart, bijvoorbeeld.