iPhone de populairste smartphone onder jongeren in Nederland

Uit onderzoek van Telecompaper is gebleken dat de iPhone het populairste toestel onder jongeren is. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 5.000 mensen tussen de 16 en 80 jaar. In 2018 had iets meer dan de helft van de jongeren tussen de 16 en 24 jaar een iPhone. Vandaag de dag is dat al 60 procent. Apple is overigens geen koploper in ons land. Dat is namelijk Samsung. Wel loopt Apple in op de Zuid-Koreaanse fabrikant.

iPhone wint het niet onder ouderen

Volgens het onderzoek heeft 35 procent van de Nederlanders een iPhone, ongeacht leeftijdscategorie. In 2018 was dat nog 30 procent. Samsung heeft een marktaandeel van 43 procent in Nederland. Dat is de afgelopen jaren eigenlijk ongewijzigd gebleven. Bij jongeren is Samsung minder populair. Het marktaandeel was in 2018 nog 29 procent. Onder jongeren is het marktaandeel nu 23 procent. Dit wordt gecompenseerd door de ouderen in Nederland, waar het merk juist populairder is geworden. Van de 55-plussers heeft 53 procent een Samsung en slechts 25 procent een iPhone. Dit verklaart waarom het marktaandeel van Samsung in totaal nauwelijks gewijzigd is. Overigens zou Apple ook in de leeftijdscategorie 24 tot 35 jaar net iets populairder zijn dan Samsung.

Apple en Samsung hebben respectievelijk 60 procent en 23 procent van de markt in handen onder jongeren. De overige 17 procent wordt verdeeld onder de andere merken als Oppo, Xiaomi, Motorola, Sony, OnePlus, Poco en, sinds dit jaar ook Google met de lancering van de Pixel 7-serie in Nederland.