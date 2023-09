iPhone 15 nu extra voordelig verkrijgbaar bij Odido (ADV)

Dit is de nieuwe iPhone 15-serie

De iPhone 15 en iPhone 15 Plus hebben een flinke upgrade gekregen. Aan boord vind je de snelle A16 Bionic-chipset van de Pro-modellen van vorig jaar. Daardoor kun je razendsnel internetten en games spelen. Ook het dynamische eiland vinden we terug op beide toestellen, waardoor je notificaties nog beter naar voren komen. Het extra heldere Super Retina XDR-display heeft nu Dolby Vision-ondersteuning zodat films en series nog mooier in beeld gebracht worden. En wat dacht je van de nieuwe hoofdcamera van 48 megapixel? Zo maak je de mooiste foto’s in alle omstandigheden. De iPhone 15 heeft een 6,1″-scherm, terwijl de iPhone 15 Plus een 6,7″-scherm heeft. Verder zijn beide toestellen identiek. Nieuw op alle modellen is de usb-c-aansluiting!

Wie het beste van het beste wil hebben kijkt naar de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max met respectievelijk een 6,1″- en 6,7″-scherm. Apple heeft zichzelf wederom overtroffen en komt nu met een titanium behuizing voor beide toestellen. Hierdoor zijn dit de lichtste Pro-modellen ooit. De camera’s zijn van een flinke update voorzien met de hoofdcamera van 48 megapixel met nieuwe portretmodus, de ultragroothoekcamera en de nieuwe telephoto camera met 5x optische zoom. Een programmeerbare Action Button (voeg zelf een functie toe aan deze fysieke knop), de razendsnelle A17 Pro-chip waarmee je ook goed kunt gamen en de nieuwe usb-c-aansluiting maken van de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max de beste iPhones ooit.