De beste iPhones uit de iPhone 15-serie

Ben jij toe aan een nieuw zakelijk abonnement? Daarvoor kun je bij Odido Business terecht. En dan is het heel goed om te weten dat Apple de nieuwe iPhone 15-serie heeft gelanceerd. Naast de standaard iPhone 15 en de iPhone 15 Plus met groter scherm zijn vooral de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max erg geschikt voor de zakelijke klant. Niet alleen heb je een razendsnel toestel met de nieuwe A17 Pro-chip, maar de nieuwe titanium behuizing zorgt ervoor dat het toestel erg licht is en je dus gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen.

Videobellen verloopt helemaal soepel op beide toestellen dankzij de topklasse camera’s en ondersteuning voor Wi-Fi 6E. Zelfs je entertainment ziet er top uit dankzij het ProMotion-scherm met nog dunnere schermranden. Je wil natuurlijk niet halverwege je werkdag een lege accu hebben, daarom beschikken de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max over All-day battery life. De lightning-aansluiting behoort ook tot het verleden, dankzij de nieuwe usb-c-aansluiting heb je altijd wel een geschikte oplaadkabel op kantoor liggen. En hebben we de nieuwe programmeerbare Action Button al genoemd? De iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max zijn razendsnelle smartphones boordevol geavanceerde technologieën. Zo word je zakelijk in ieder geval niet tegengehouden door je belangrijkste partner in crime.