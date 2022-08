iPadOS 16 komt mogelijk pas een maand na iOS 16

Zoals altijd verwachten we de nieuwste versie van het besturingssysteem van Apple voor iPhone in september. Dat is vrijwel ieder jaar de maand wanneer de nieuwste versie van iOS verschijnt. Normaal gesproken lanceert de nieuwe versie van iPadOS dan ook tegelijk. In 2019 werden beide versies van elkaar gescheiden. Veel functies zijn identiek, maar de unieke eigenschappen van een smartphone en een tablet zorgde toch een eigen richting voor beide apparaten. iOS 16 komt ook dit jaar gewoon in september is de verwachting, maar iPadOS 16 waarschijnlijk pas in oktober, zo weet Bloomberg te vertellen.

Stage Manager werkt nog niet lekker

In het kort komt het er op neer dat iPadOS 16 simpelweg nog niet klaar is. Een unieke nieuwe functie is ‘Stage Manager’, waarbij gebruikers verschillende taken tegelijk kunnen starten met een nieuwe taskbar aan de linkerkant, verschillende vensters die je tegelijk open kunt hebben om je productiviteit te verhogen en een systeem waarbij je gemakkelijk kunt wisselen tussen apps. Ideaal voor mensen die werken op een iPad. Dit multitaskingsysteem kreeg in de bèta-versie echter al behoorlijk veel commentaar van gebruikers en Apple neemt deze feedback serieus om een complete overhaul te doen van de functie Stage Manager. Apple geeft zichzelf dus een maand extra om iPadOS 16 te verbeteren. Laten we hopen dat Apple de problemen weet op te lossen.